Első terhessége majdnem az életébe került – sokkoló vallomást tett a világhírű énekesnő

Florence Welch, a Florence & The Machine 39 éves énekesnője a The Guardian-nek adott interjúban vallotta be, hogy 2023-ban egy színpadi fellépés közben szenvedett el méhen kívüli terhességet, amely sürgősségi műtéthez vezetett. Az énekesnő akkor még nem árulta el a részleteket, csak annyit közölt rajongóival, hogy „életmentő operációra” volt szüksége.

Florence Welch a színpadon – az énekesnő elárulta, hogy egy méhen kívüli terhesség miatt majdnem meghalt. Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA-PictureDesk

Welch elmondása szerint először csak enyhe vérzést tapasztalt, ám a vizsgálatnál az orvos hirtelen elnémult, majd kiderült, hogy már „egy kólásdoboznyi vér” gyűlt össze a hasában. Egy órán belül műtőasztalra került, mert az állapot akár végzetes is lehetett volna.

„Ez volt az első terhességem és az első vetélésem. Azt hittem, ez olyasmi, amiről hallani szoktam, hogy előfordul, de számomra teljesen letaglózó volt” – mesélte a sztár, aki 37 évesen lett volna először anya.

Mi az a méhen kívüli terhesség?

A méhen kívüli terhesség akkor alakul ki, amikor a megtermékenyített petesejt nem a méhben, hanem a petevezetékben ágyazódik be. Ez az állapot nem életképes, és sürgős beavatkozást igényel. Ha nem kezelik időben, a belső vérzés miatt akár halálos kimenetelű is lehet.

Az Egyesült Királyságban évente körülbelül 11–12 ezer nőt diagnosztizálnak méhen kívüli terhességgel, és a statisztikák szerint ez az első trimeszterben a leggyakoribb anyai halálok. A tünetek általában a terhesség 4–12. hetében jelentkeznek: egyoldali hasi fájdalom, hüvelyi vérzés, vállcsúcsi fájdalom, szédülés vagy ájulás.

Florence Welch üzenete rajongóinak

A történtek után Florence Welch közösségi oldalán csak annyit árult el: „A lábam rendben van, de sürgősségi műtétet kellett végezni rajtam. Ez az operáció megmentette az életemet.” Hozzátette, hogy a Dance Fever turnét Lisszabonban és Malagában fejezi be, bár a színpadon nem ugrál majd annyit, mint korábban.

