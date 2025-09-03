Kegyetlen lépés született: megtiltották a mellek simogatását

A Molly Malone-szobor az ír főváros egyik látványossága, de az a hagyomány, hogy a mellét fogdossák a szerencse istennőjének mosolyáért, sok vitát váltott ki. Az évek során a Dublinba látogatók tíz és százezrei tapogatták a bronzszobor mellét, ami nem csupán kifényesítette az intim testrészt, de jócskán el is koptatta.

Nem szabad simogatni a melleket. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Megvédik a melleket

A városi képviselők többször is megpróbálták megvédeni a melleket – például lábazatra emelték a szobrot – ez sem sokat segített. Ezért dublini városi tanács a szobor védelmének „más módozatait” is vizsgálja”, például „virágágyások telepítését tervezik köré”, árulta el az önkormányzat szóvivője az Irish Independetnek, és hozzátette: „a dublini városi tanács minden lehetőséget mérlegel Molly Malone védelmével kapcsolatban”.

Nem ez az első alkalom, hogy a tanács közbelép az ír folklór jelentős alakjának védelme érdekében. Magasabb lábazatra emelték, fél mérfölddel arrébb helyezték, biztonsági őröket szerződtettek májusban.

A simogatás ellenes kampányolók azzal érvelnek, hogy Molly több tiszteletet érdemel, hiszen beépült az ír folklór szövetébe.

A városi tanács egyébként nem zárta ki az újbóli áthelyezés lehetőségét, esetleg még magasabb lábazatra emelik, és korlátokkal védik. Ezeket azonban egyensúlyba kell hozni a felmerülő költségekkel és a szobor turisztikai látványosságként való fenntartásával.

Tavaly, bizonyos Tilly Cripwell, a szobor közelében buszozó diák kampányában azt követelte, hogy vessenek véget a „nőgyűlölő” hagyománynak.

„Sokan lármáznak a szobor körül, csókolgatják az arcát, a melleit, ez pedig nem helyénvaló” – mondta Cripwell tavaly a The Telegraphnak. „Ez méltatlan a nemzeti kincs státuszához”.

Catherine Scuffil történész szerint sem ezt érdemli szegény Molly. Annál is inkább, mert ez a város egyik jelképe.

„Molly Dublin lakóit képviseli, de ami még fontosabb, városunk nőit is. Szóval nem szabad így bánnunk vele, jobban kellene tisztelnünk” – nyilatkozta Ms. Scuffil.

A tanács jelenleg szervezi a restaurálást, hogy megjavítsa a szobrot és megőrizze a jövő generációi számára.