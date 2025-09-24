Horror a kórházban, mellnagyobbító műtét után halt meg egy 14 éves lány

Mellnagyobbító műtét után halt meg a 14 éves Paloma Nicole Arellano Escobedo Mexikóban, miután a beavatkozás után komplikációk léptek fel – írja a DailyStar.
A tinédzser szeptember közepén feküdt kés alá Durangóban, de a műtét után komplikációk léptek fel, és egy héttel később meghalt.
A halált hivatalosan légzőszervi megbetegedés okozta, de az elhunyt édesapja, Carlos Arellano szerint eltussolták a műhibát.
Arellano elmondta, hogy a teljes igazságra csak a temetés napján derült fény, ugyanis akkor nézhette csak meg lánya holttestét. Ekkor fedezte fel a műtéti hegeket és az implantátumokat.
Az elkeseredett apa feljelentést tett, az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.
Nyár közepén Törökországban halt meg egy nő, akin több plasztikai beavatkozást végeztek. A műtétek után néhány órával a 31 éves Ana Barbara Buhr Buldrini szívrohamot kapott és meghalt.