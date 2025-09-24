Hírlevél

komplikáció

Horror a kórházban, mellnagyobbító műtét után halt meg egy 14 éves lány

Plasztikai műtét elvégzése után halt meg egy tizenéves lány Mexikóban. A halál okát hivatalosan nem tulajdonították a mellnagyobbító műtét után fellépő komplikációknak, az áldozat apja szerint azonban csak eltussolták a műhibát.
komplikációhalálesetmellnagyobbító műtétMexikóplasztikai műtétmellnagyobbítás

Mellnagyobbító műtét után halt meg a 14 éves Paloma Nicole Arellano Escobedo Mexikóban, miután a beavatkozás után komplikációk léptek fel – írja a DailyStar. 

mellnagyobbító műtét, Mexikó, komplikáció, haláleset
Horror a kórházban, mellnagyobbító műtét után halt meg a tini
Fotó: Unsplash

A tinédzser szeptember közepén feküdt kés alá Durangóban, de a műtét után komplikációk léptek fel, és egy héttel később meghalt. 

A halált hivatalosan légzőszervi megbetegedés okozta, de az elhunyt édesapja, Carlos Arellano szerint eltussolták a műhibát. 

Arellano elmondta, hogy a teljes igazságra csak a temetés napján derült fény, ugyanis akkor nézhette csak meg lánya holttestét. Ekkor fedezte fel a műtéti hegeket és az implantátumokat. 

Tragédia a mellnagyobbító műtét után – vizsgálatot indítottak

Az elkeseredett apa feljelentést tett, az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben. 

Nyár közepén Törökországban halt meg egy nő, akin több plasztikai beavatkozást végeztek. A műtétek után néhány órával a 31 éves Ana Barbara Buhr Buldrini szívrohamot kapott és meghalt. 

 

