Nem film, valóság: öt évnyi emlékezetet veszített el egy nő

A történet 2018-ban kezdődött, amikor Georgia hetekig tartó, makacs fejfájás után zavart üzeneteket küldött a párjának. Édesapja rohant hozzá, aki döbbenten tapasztalta: lánya nem tudja, ki ő, hol van, és mi történik vele. A kórházban hamarosan kiderült: ritka és veszélyes betegséggel, agyvelőgyulladással küzd, és öt év memória esett ki nála – írja a Mirror.

Sokk: öt évnyi memória tűnt el egy fiatal nő életéből

Fotó: Unsplash

A kórházban Georgia teljesen összezavarodott: újra és újra ugyanazokat a kérdéseket tette fel, és szentül hitte, hogy még kamasz. Az agyvelőgyulladás miatt minden emléke kitörlődött 17 és 22 éves kora közötti időszakról – köztük az első randevúkról, a jogosítványszerzésről, sőt, egyetemi éveiről is.

Még a szerelmét, Laurence-t sem ismerte fel. A fiú türelmesen újrakezdte a kapcsolatot, elvitte ugyanazokra a helyekre, újraélve első randijukat és közös kalandjaikat. Georgia így mondta:

Számomra mindez az első alkalom volt, neki pedig a sokadik – mégis együtt kezdtünk újra mindent.

Öt évnyi memória tűnt el

Hiába remélték, a kiesett memória soha nem tért vissza. Georgia fotókból és családi történetekből próbálta összerakni, milyen volt az elveszett fél évtized, de tudja: sosem fogja igazán megélni újra.

Olyan érzés, mintha valaki egyszerűen kiradírozta volna a fiatalságom legszebb éveit

– vallotta be.

A pár azóta eljegyezte egymást, esküvőt terveznek, de a mindennapokat még mindig nehézségek árnyékolják be: Georgia fáradékony, és a szaglását, ízlelését sem nyerte vissza. Mégis próbál előre nézni, és hálás azért, hogy túlélte a betegséget.