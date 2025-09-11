Hírlevél

Rendkívüli

Fenyegetőzik a NATO: a lengyel dróntámadás nem marad megtorlatlanul

merénylet

Trump, Fico, Babis – most Charlie Kirk: politikusok, akik merénylet célpontjai lettek

Charlie Kirk, Andrej Babis, Donald Trump, Robert Fico, Steve Scalise és még sorolhatnánk. Az elmúlt évtizedekben számos politikust ért merénylet, több alkalommal végzetes kimenetellel.
Fegyveres merényletben halt meg szerdán Charlie Kirk, konzervatív politikai aktivista. A 31 éves véleményvezér a utahi egyetemen tartott beszédet, amikor a merénylő lelőtte. A rendőrség hajtóvadászatot indított a merénylő felkutatására. 

Merénylet áldozata lett Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista.
Merénylet áldozata lett Charlie Kirk konzervatív aktivista
Fotó: Benjamin Hanson / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Számos politikust ért merénylet az elmúlt években

Andrej Babis 

Andrej Babist, Csehország korábbi miniszterelnökét és az ANO párt elnökét bottal támadták meg egy kampánygyűlésen Dobrában, Ostrava közelében szeptember 1-jén. A támadó egy mankóval ütötte meg Babis fejét, aki a helyszínen elvesztette eszméletét. A rendőrség még a helyszínen közbelépett, a politikust kórházba szállították. 

Donald Trump 

U. S. Republican presidential candidate former President Donald Trump is surrounded by U.S. Secret Service agents in Butler, Pennsylvania on July 13, 2024. The former president suffered a gunshot wound to his ear after a suspect fired gunshots at his Pennsylvania rally and he survived the assassination attempt. According to the law official, the suspected shooter was killed by the Secret Service. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Takayuki Fuchigami / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Donald Trumpot titkosszolgálati ügynökök veszik körül Butlerben, Pennsylvania államban, 2024. július 13-án. Trump fülét lövés érte, miután egy elkövető lövéseket adott le rá a pennsylvaniai gyűlésén
Fotó: TAKAYUKI FUCHIGAMI / Yomiuri

Tavaly július 13-án egy kampányrendezvényen rálőttek az akkor még republikánus elnökjelöltre a Pennsylvania állambeli Butler közelében. A rendezvény volt Trump utolsó nyilvános választási gyűlése, hat perccel azután, hogy a politikus beszélni kezdett, lövések dördültek. Donald Trumpot a jobb fülénél súrolta a golyó, ügynökei gyűrűjében saját lábán hagyta el a színpadot, és súlyos sérülések nélkül megúszta támadást. 

A merénylő, Thomas Matthew Crooks, egy közeli épület tetejéről nyitott tüzet AR-15 típusú fegyverrel. A lövöldözésben egy helyszínen tartózkodó tűzoltó meghalt, két ember megsérült. A hatóságok lelőtték a támadót. 

Robert Fico 

Csupán két hónappal a Trump elleni kísérletet megelőzően Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen is merényletet hajtottak végre. Fico egy kormányülés után ment az emberek közé, amikor a támadó tüzet nyitott rá. Több golyó is eltalálta a szlovák miniszterelnököt, akit testőrei emeltek az autóba, és kórházba szállították. 

Fico életveszélyesen megsérült a merényletben, a golyók a mellkasán és a gyomrán találták el. A miniszterelnök több életmentő műtéten is átesett. 

A támadó, Juraj Cintula, egy CZ 75 típusú fegyverrel támadta meg Ficót, a merénylőt a helyszínen elfogták. 

Steve Scalise 

2017. június 14-én súlyosan megsebesült egy merényletben Steve Scalise, Louisiana állambeli republikánus képviselő. A támadó egy baseballedzés közben nyitott tüzet a republikánus képviselőkre, Scalise a csípőjén szenvedett súlyos sérüléseket, több műtéten is átesett. 

 

