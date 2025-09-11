Trump, Fico, Babis – most Charlie Kirk: politikusok, akik merénylet célpontjai lettek

Fegyveres merényletben halt meg szerdán Charlie Kirk, konzervatív politikai aktivista. A 31 éves véleményvezér a utahi egyetemen tartott beszédet, amikor a merénylő lelőtte. A rendőrség hajtóvadászatot indított a merénylő felkutatására.

Merénylet áldozata lett Charlie Kirk konzervatív aktivista

Fotó: Benjamin Hanson / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Számos politikust ért merénylet az elmúlt években

Andrej Babis

Andrej Babist, Csehország korábbi miniszterelnökét és az ANO párt elnökét bottal támadták meg egy kampánygyűlésen Dobrában, Ostrava közelében szeptember 1-jén. A támadó egy mankóval ütötte meg Babis fejét, aki a helyszínen elvesztette eszméletét. A rendőrség még a helyszínen közbelépett, a politikust kórházba szállították.

Donald Trump

Donald Trumpot titkosszolgálati ügynökök veszik körül Butlerben, Pennsylvania államban, 2024. július 13-án. Trump fülét lövés érte, miután egy elkövető lövéseket adott le rá a pennsylvaniai gyűlésén

Fotó: TAKAYUKI FUCHIGAMI / Yomiuri

Tavaly július 13-án egy kampányrendezvényen rálőttek az akkor még republikánus elnökjelöltre a Pennsylvania állambeli Butler közelében. A rendezvény volt Trump utolsó nyilvános választási gyűlése, hat perccel azután, hogy a politikus beszélni kezdett, lövések dördültek. Donald Trumpot a jobb fülénél súrolta a golyó, ügynökei gyűrűjében saját lábán hagyta el a színpadot, és súlyos sérülések nélkül megúszta támadást.

A merénylő, Thomas Matthew Crooks, egy közeli épület tetejéről nyitott tüzet AR-15 típusú fegyverrel. A lövöldözésben egy helyszínen tartózkodó tűzoltó meghalt, két ember megsérült. A hatóságok lelőtték a támadót.

Robert Fico

Csupán két hónappal a Trump elleni kísérletet megelőzően Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen is merényletet hajtottak végre. Fico egy kormányülés után ment az emberek közé, amikor a támadó tüzet nyitott rá. Több golyó is eltalálta a szlovák miniszterelnököt, akit testőrei emeltek az autóba, és kórházba szállították.

Fico életveszélyesen megsérült a merényletben, a golyók a mellkasán és a gyomrán találták el. A miniszterelnök több életmentő műtéten is átesett.

A támadó, Juraj Cintula, egy CZ 75 típusú fegyverrel támadta meg Ficót, a merénylőt a helyszínen elfogták.

Steve Scalise

2017. június 14-én súlyosan megsebesült egy merényletben Steve Scalise, Louisiana állambeli republikánus képviselő. A támadó egy baseballedzés közben nyitott tüzet a republikánus képviselőkre, Scalise a csípőjén szenvedett súlyos sérüléseket, több műtéten is átesett.