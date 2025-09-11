Trump, Fico, Babis – most Charlie Kirk: politikusok, akik merénylet célpontjai lettek

Fegyveres merényletben halt meg szerdán Charlie Kirk, konzervatív politikai aktivista. A 31 éves véleményvezér a utahi egyetemen tartott beszédet, amikor a merénylő lelőtte. A rendőrség hajtóvadászatot indított a merénylő felkutatására.
Andrej Babis
Andrej Babist, Csehország korábbi miniszterelnökét és az ANO párt elnökét bottal támadták meg egy kampánygyűlésen Dobrában, Ostrava közelében szeptember 1-jén. A támadó egy mankóval ütötte meg Babis fejét, aki a helyszínen elvesztette eszméletét. A rendőrség még a helyszínen közbelépett, a politikust kórházba szállították.
Donald Trump
Tavaly július 13-án egy kampányrendezvényen rálőttek az akkor még republikánus elnökjelöltre a Pennsylvania állambeli Butler közelében. A rendezvény volt Trump utolsó nyilvános választási gyűlése, hat perccel azután, hogy a politikus beszélni kezdett, lövések dördültek. Donald Trumpot a jobb fülénél súrolta a golyó, ügynökei gyűrűjében saját lábán hagyta el a színpadot, és súlyos sérülések nélkül megúszta támadást.
A merénylő, Thomas Matthew Crooks, egy közeli épület tetejéről nyitott tüzet AR-15 típusú fegyverrel. A lövöldözésben egy helyszínen tartózkodó tűzoltó meghalt, két ember megsérült. A hatóságok lelőtték a támadót.
Robert Fico
Csupán két hónappal a Trump elleni kísérletet megelőzően Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen is merényletet hajtottak végre. Fico egy kormányülés után ment az emberek közé, amikor a támadó tüzet nyitott rá. Több golyó is eltalálta a szlovák miniszterelnököt, akit testőrei emeltek az autóba, és kórházba szállították.
Fico életveszélyesen megsérült a merényletben, a golyók a mellkasán és a gyomrán találták el. A miniszterelnök több életmentő műtéten is átesett.
A támadó, Juraj Cintula, egy CZ 75 típusú fegyverrel támadta meg Ficót, a merénylőt a helyszínen elfogták.
Steve Scalise
2017. június 14-én súlyosan megsebesült egy merényletben Steve Scalise, Louisiana állambeli republikánus képviselő. A támadó egy baseballedzés közben nyitott tüzet a republikánus képviselőkre, Scalise a csípőjén szenvedett súlyos sérüléseket, több műtéten is átesett.