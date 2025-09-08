Hírlevél

mérgezés

Itt az ítélet az ausztráliai gombás gyilkos ügyében

Egy asszonyt életfogytig tartó börtönre ítéltek Ausztráliában, miután három rokonát megölte és egy negyediket is megpróbálta eltenni láb alól egy mérgezett ebéddel. A mérgezés ügye példátlan figyelmet kapott, hiszen a nő mindvégig ártatlanságát hangoztatta.
mérgezéséletfogytiglancsalád

Mérgezés miatt életfogytig tartó börtönre ítélték Erin Pattersont, aki három rokonát ölte meg egy 2023 júliusi ebéden. A nő gyilkos galócát tett a Wellington bélszínbe, amivel a családtagjait kínálta meg. A meghívás ürügye az volt, hogy rákot diagnosztizáltak nála, és tanácsot kért volna tőlük, hogyan mondja el ezt a gyerekeinek -  íjra a BBC.

Az ausztrál bíróság előtt állt Erin Patterson, akit mérgezés miatt életfogytiglanra ítéltek, miután három rokonát halálos ebéddel ölte meg.
Az ausztrál bíróság előtt állt Erin Patterson, akit mérgezés miatt életfogytiglanra ítéltek, miután három rokonát halálos ebéddel ölte meg.

A mérgezés gondosan kitervelt volt – példátlan közérdeklődés követte az ítéletet

A mérgezés következtében a 70 éves Don és Gail Patterson, valamint Gail húga, a 66 éves Heather Wilkinson meghaltak, míg Heather férje, Ian Wilkinson életben maradt, de súlyos állapotban, kómából ébredt fel, és máig maradandó egészségkárosodása van.

A bíró a „legsúlyosabb kategóriába” sorolta a bűncselekményt, és három életfogytiglan mellett további 25 évet szabott ki az emberölési kísérlet miatt.

Erin Patterson legkorábban a nyolcvanas éveiben kérhet szabadlábra helyezést.

Patterson gondosan előkészítette a bűntettet. Ian Wilkinson tanúvallomása alapján a nő szürke tányérokon szolgálta fel a mérgezett ételt a vendégeknek, míg magának egy narancsos, barnás színű tányérból evett – így elkerülte, hogy ő maga is elfogyassza a halálos fogást.

A bíróság kiemelte: a nő részletes történeteket talált ki, nem mutatott megbánást, és az ügyészség szerint éveken át próbálta megmérgezni férjét, aki végül nem vett részt a végzetes ebéden.

Az ítéletet példátlan módon televízió is közvetítette, akkora volt a közérdeklődés a mérgezés ügye iránt.

Korábban már írtunk arról, hogy egy nyári táborban történt hasonló eset, amikor több gyerek került kórházba egy mérgezés miatt:

 

