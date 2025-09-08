Itt az ítélet az ausztráliai gombás gyilkos ügyében

Mérgezés miatt életfogytig tartó börtönre ítélték Erin Pattersont, aki három rokonát ölte meg egy 2023 júliusi ebéden. A nő gyilkos galócát tett a Wellington bélszínbe, amivel a családtagjait kínálta meg. A meghívás ürügye az volt, hogy rákot diagnosztizáltak nála, és tanácsot kért volna tőlük, hogyan mondja el ezt a gyerekeinek - íjra a BBC.

Az ausztrál bíróság előtt állt Erin Patterson, akit mérgezés miatt életfogytiglanra ítéltek, miután három rokonát halálos ebéddel ölte meg. Fotó: HANDOUT / SUPREME COURT OF VICTORIA

A mérgezés gondosan kitervelt volt – példátlan közérdeklődés követte az ítéletet

A mérgezés következtében a 70 éves Don és Gail Patterson, valamint Gail húga, a 66 éves Heather Wilkinson meghaltak, míg Heather férje, Ian Wilkinson életben maradt, de súlyos állapotban, kómából ébredt fel, és máig maradandó egészségkárosodása van.

A bíró a „legsúlyosabb kategóriába” sorolta a bűncselekményt, és három életfogytiglan mellett további 25 évet szabott ki az emberölési kísérlet miatt.

Erin Patterson legkorábban a nyolcvanas éveiben kérhet szabadlábra helyezést.

Patterson gondosan előkészítette a bűntettet. Ian Wilkinson tanúvallomása alapján a nő szürke tányérokon szolgálta fel a mérgezett ételt a vendégeknek, míg magának egy narancsos, barnás színű tányérból evett – így elkerülte, hogy ő maga is elfogyassza a halálos fogást.

A bíróság kiemelte: a nő részletes történeteket talált ki, nem mutatott megbánást, és az ügyészség szerint éveken át próbálta megmérgezni férjét, aki végül nem vett részt a végzetes ebéden.

Az ítéletet példátlan módon televízió is közvetítette, akkora volt a közérdeklődés a mérgezés ügye iránt.

