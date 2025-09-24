Mesterlövész nyitott tüzet egy dallasi iroda épületére

Egy ember meghalt és legalább hárman súlyosan megsérültek Dallasban, az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámellenőrzési Hivatalában (ICE), miután egy mesterlövész tüzet nyitott az épületre az egyik szomszédos tetőről. A támadó a lövöldözés után öngyilkos lett – írja a DailyMail. Todd Lyons, az ICE megbízott igazgatója közleményére hivatkozva.

Mesterlövész nyitott tüzet az emberekre az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámellenőrzési Hivatalában (ICE) szerda reggel. A támadásban többen megsérültek, a lövöldöző öngyilkos lett.

A támadás után öngyilkos lett a mesterlövész

A támadás helyi idő szerint szerda reggel 7 óra körül történt, a rendőrök nem sokkal később holtan találták a támadót a tetőn, feltételezhetően öngyilkos lett.

A három sérült a bevándorlási hivatal őrizetében lévő polgár volt, ennél többet egyelőre nem közöltek.