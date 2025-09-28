A mesterséges intelligencia egyre újabb területeket hódít meg: most a gyerekek világában jelentek meg az úgynevezett „digitális társak”. Az Egyesült Államokban idén karácsonykor már olyan plüssjátékok kerülhetnek a fa alá, amelyek képesek beszélgetni a gyerekekkel, kérdéseket feltenni és tanácsokat adni - számol be a Lemonde.

Mesterséges intelligencia működteti az új plüssjátékokat

Fotó: Unsplash

Mesterséges intelligencia költözik a gyerekek játékai közé

A Curio nevű startup például 99 dollárért árusítja a Grem, Grok és Gabbo nevű figurákat, amelyeket már hároméves kortól ajánlanak. A játékok Wi-Fi kapcsolattal és egy nyelvi modellel működnek, így valódi társalgásra képesek. A Mattel sem akar lemaradni: az OpenAI-jal közösen dolgoznak egy olyan Barbie-babán, amely ChatGPT segítségével szólal meg.

A gyártók szerint ezek a játékok előnyösebbek, mint a képernyő előtt töltött idő, hiszen a gyerekek nem tabletre vagy telefonra merednek, hanem plüssfigurájukkal beszélgetnek. A szülők naponta átiratot is kapnak a beszélgetésekről, így nyomon követhetik a gyermek és a játék interakcióit.

A szakértők azonban aggodalmukat fejezték ki. Szerintük bár a beszélő játékok nem újdonságok, a „digitális társ” koncepciója új szintet jelent. Félő, hogy a gyerekek az érzelmi mintákat nem a kortársaiktól vagy családjuktól, hanem egy mesterséges intelligenciától sajátítják el. Ez hosszú távon érzelmi függőséghez vezethet.

Anne-Sophie Seret, az Everyone.AI szervezet vezetője szerint a legnagyobb veszély abban rejlik, amikor a chatbot nem információt ad, hanem szülői hangon kezd személyes kérdéseket feltenni, például: „Milyen volt a napod?” – ez már az egészséges fejlődést zavarhatja meg.

