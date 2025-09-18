Brutális szigor jön: aki rosszul bánik az MI-vel, börtönbe is kerülhet

Az elmúlt hónapokban egyre sürgetőbbé vált a mesterséges intelligencia szabályozása. Emiatt az EU-s döntéshozók az AI szabályozás keretében olyan új eszközöket készítenek elő, amelyek hosszú távon befolyásolják a fejlesztéseket és az iparág szereplőit.

Mesterséges intelligencia szabályozás az EU-ban

Az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy a mesterséges intelligencia szabályozás átlátható, biztonságos és társadalmilag elfogadható keretek között működjön. Az AI szabályozás EU-s szinten nemcsak a fejlesztőket érinti, hanem minden olyan szereplőt, aki mesterséges intelligenciát használ a mindennapi gyakorlatban.

A döntéshozók célja, hogy megakadályozzák az etikai visszaéléseket, és bizalmat teremtsenek a felhasználókban.

A mesterséges intelligencia már Az online csalókat is segíti.

Az AI-fejlesztés új kihívásai

Az AI-fejlesztés jövője immár nem csupán technológiai kérdés, hanem jogi szabályozás alatt álló terület. Az új előírások meghatározzák, hogyan kell kezelni a kockázatos alkalmazásokat, a felhasználói adatokat és a mesterséges intelligencia döntéshozatali mechanizmusait. A szigorodó keretek ugyanakkor arra is ösztönzik a fejlesztőket, hogy átláthatóbb és biztonságosabb rendszereket hozzanak létre, ami hosszú távon a felhasználók javát szolgálhatja, mert a mesterséges intelligencia megkerülhetetlen.

Olaszország szerepe a jogi szabályozásban

Az egyik legaktívabb tagállam Olaszország, amely már több alkalommal jelezte: szigorúbb jogi szabályozás nélkül az AI-fejlesztés könnyen elszabadulhat.

Olaszország lett az első EU-tagállam, amely átfogó törvényt fogadott el a mesterséges intelligencia használatának szabályozására.

A jogszabály többek között börtönbüntetést ír elő azok számára, akik károkozásra használják a technológiát – például deepfake-videók előállítására –, valamint korlátozza a gyermekek hozzáférését.

A szabályozás között az állhat, hogy az elmúlt időszakban megszaporodtak a különféle politikusokat célzó hamis pornográf képek AI-al való létrehozása.

Az olasz döntéshozók kiemelik, hogy a mesterséges intelligencia szabályozás nem csak technikai, hanem társadalmi kérdés is, amely hatással van a munkaerőpiacra és a mindennapi életre. Olaszország ezért támogatja az EU erőteljesebb fellépését, és példát kíván mutatni más országok számára – írja a The Guardian.