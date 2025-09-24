Megnyitják Barcelona titokzatos, szellemek járta metróállomásait

Barcelona metróhálózata rejtett titkokat őriz: több elhagyott, soha meg nem nyitott metróállomás várja, hogy felfedezzük ezeket.

Barcelonában több elhagyatott, titokzatos metróállomás is van

Fotó: TMB

Most, a város közlekedési vállalatának, a Transports Metropolitans de Barcelonának (TMB) a 100. születésnapja alkalmából különleges túrákon nyílik lehetőség bepillantani ezekre a múltból előbukkanó, rejtélyes helyekre.

A barcelonai metróhálózat évszázados története során nem mindegyik vált a mindennapi közlekedés szerves részévé. Ezek az elhagyott, vagy soha meg nem nyitott állomások most először kitárják kísérteties kapuikat a nagyközönség előtt. Szeptember és november között nyolc ilyen szellemek járta állomás várja a kíváncsi látogatókat – írja az Independent.

A titokzatos múlt Gaudí és Correos metróállomások

A legismertebb „szellemállomások” közé tartozik a Gaudí és a Correos. Utóbbi megálló évtizedeken át szolgálta az utasokat, mielőtt a hálózat fejlesztése feleslegessé tette. A Gaudí állomás története még titokzatosabb: 1968-ban készült el teljesen, de soha nem nyitották meg a közönség előtt, egyetlen fizető utas sem szállt fel- vagy le ott soha. A látogatók most először léphetnek be ezekre az elhagyott, szellemek lakta helyekre, és megismerkedhetnek a barcelonai metró történetének ezen rejtett fejezetével. Ezek az állomások nemcsak a barcelonai közlekedés történetének tanúi, hanem a város urbanisztikai és kulturális örökségének is fontos részei.

Az elhagyatott állomások – és a többi metrós helyszín – látogatása teljesen ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezés már tart a metró hivatalos weboldalán, és egészen addig tart, amíg az összes, ezer darab hely el nem kel.