Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

rendőr

Meztelen nő miatt állt le a forgalom

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Különös jelenet játszódott le Los Angeles utcáin: a rendőröknek órákon át tartott, mire őrizetbe tudtak venni egy meztelen nőt, aki egy autóban zárkózott el kutyájával együtt. A meztelen nő végül a jármű ablakán keresztül mászott ki, mielőtt a hatóságok könnygáz bevetésével fenyegették meg.
A Los Angeles-i rendőrség (LAPD) beszámolója szerint a hajnali órákban érkezett a bejelentés, miszerint egy meztelen, kiabáló nő támadott meg valakit. A helyszínre érkező járőrök rövid üldözés után a meztelen nő Ford Bronco terepjáróját körbevették, amelyben egy kiskutya is tartózkodott. A járművet azonban a nő több mint négy órán keresztül nem hagyta el, sőt egy alkalommal egy kalapácsot is kihajított az ablakon - írja a New York Post.

meztelen nő
Los Angeles: Meztelen nő miatt állt le a forgalom 
Fotó: Fox 11 / New York Post / képkivágás

Meztelen nő miatt bénult meg a forgalom

A helyszíni tárgyalásokba mentálhigiénés szakembereket is bevontak, miközben a rendőrök szögesdrót-csíkkal akadályozták meg, hogy a jármű újra elinduljon. A patthelyzet végül akkor ért véget, amikor a rendőrök közölték: könnygázgránátokat vetnek be, ha a nő nem adja fel magát. Ekkor a meztelen nő kimászott a jármű ablakán, és a hatóságok egy fehér lepedőbe burkolva vitték el a helyszínről.

Az eset alig két héttel azután történt, hogy Észak-Los Angelesben egy másik különös incidens kavarta fel a közvéleményt: az énekes Lil Nas X alsónadrágban sétált az utcán, majd dulakodásba keveredett a rendőrökkel.

 

