A Los Angeles-i rendőrség (LAPD) beszámolója szerint a hajnali órákban érkezett a bejelentés, miszerint egy meztelen, kiabáló nő támadott meg valakit. A helyszínre érkező járőrök rövid üldözés után a meztelen nő Ford Bronco terepjáróját körbevették, amelyben egy kiskutya is tartózkodott. A járművet azonban a nő több mint négy órán keresztül nem hagyta el, sőt egy alkalommal egy kalapácsot is kihajított az ablakon - írja a New York Post.

Los Angeles: Meztelen nő miatt állt le a forgalom

Fotó: Fox 11 / New York Post / képkivágás

Meztelen nő miatt bénult meg a forgalom

A helyszíni tárgyalásokba mentálhigiénés szakembereket is bevontak, miközben a rendőrök szögesdrót-csíkkal akadályozták meg, hogy a jármű újra elinduljon. A patthelyzet végül akkor ért véget, amikor a rendőrök közölték: könnygázgránátokat vetnek be, ha a nő nem adja fel magát. Ekkor a meztelen nő kimászott a jármű ablakán, és a hatóságok egy fehér lepedőbe burkolva vitték el a helyszínről.

Az eset alig két héttel azután történt, hogy Észak-Los Angelesben egy másik különös incidens kavarta fel a közvéleményt: az énekes Lil Nas X alsónadrágban sétált az utcán, majd dulakodásba keveredett a rendőrökkel.