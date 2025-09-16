A szexi műsorvezetőnő meztelen képének rejtélye még rajtunk is kifogott

A 37 éves műsorvezető, Danni Menzies teljesen meztelenre vetkőzött egy Instagram-posztban, ahol a házimunka erotikus látomássá vált. A szőke televíziós szexi és provokatív fotója percek alatt felkavarta a közösségi médiát.

Teljesen meztelenre vetkőzött a sztár, egy másik képén

Fotó: dannimenzies/TIkTok / Képkivágás

Meztelenre vetkőzött, csak egy vasaló takarta idomait

Danni Menzies, az A Place in the Sun egykori sztárműsorvezetője szokatlan oldalát mutatta meg követőinek. A 37 éves televíziós személyiség Instagram-sztorijában olyan képet osztott meg, amelyen teljesen meztelenül, csupán papucsban állt a vasalóasztal mellett. Melleit egyik karjával takarta el, miközben a vasaló groteszk, mégis sejtelmes árnyékként fedte el alakját. Szőke haja kontyban, tekintete oldalra szegeződött, ami egyszerre hétköznapi és szürreális látvány, mintha egy lakásba szorult álom elevenedett volna meg.

A skót származású műsorvezető 2016-ban csatlakozott a népszerű tévéműsorhoz, miután fiatal kora óta aktívan részt vett családi vállalkozásaikban. A család 120 hektáros birtokon működtetett lakókocsiparkot és gazdasági épületeket, míg Danni maga egy lovardát alapított, és mindössze 21 évesen vásárolta meg első házát.

Hat évnyi televíziós karrier után úgy döntött, változtatásra van szüksége.

Sok minden nehéz volt a műsor mellett, például egy kapcsolat fenntartása. Ha mindig úton vagy, a randizás nem igazán működik

– vallotta be őszintén. Úgy érezte, ideje új irányba fordulni.

Azóta a közösségi médiára és a tartalomgyártásra helyezte a hangsúlyt, és mára jelentős követőtábort épített ki. Meztelen képek, szexi fotók, és meghökkentő posztok révén tartja fenn a figyelmet, amelyekben a hétköznapiság és a szürrealizmus keveredik.

Döbbenetes fordulat

Cikkünk írása közben számunkra is meglepő, döbbenetes fordulat állt elő: a szinte már ikonikus mémmé transzformálódott vasalós képet elnyelte az internet sötét bugyra, nyoma veszett a a bődületesen szexi híresség Instagram-oldaláról.

