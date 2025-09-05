Migráns diák késelt meg egy tanárt Németországban

Komoly rendőrségi akció zajlott a németországi Essenben, miután egy migráns hátterű diák késsel támadt egy tanárra egy szakiskolában. A német rendőrség közlése szerint a támadás után nagyszabású művelet indult, az elkövetőt rövid időn belül elfogták. A rendőrség reggel fél 10 óta nagy erőkkel van jelen az iskolánál, a környéket lezárták.
A BILD beszámolója szerint a támadó egy 18 éves koszovói származású diák, aki a tanárnőt hasba szúrta. Az áldozat súlyosan megsérült, de a tűzoltóság szerint nincs életveszélyben. A férfi a támadás után elmenekült, majd egy közeli parkban késsel rontott a különleges egység tagjaira, akik lelőtték. Súlyosan megsebesült, kórházba szállították.
A helyszínen rendőri erők vonultak fel, helikopter is körözött az iskola fölött. A tanulókat kimenekítették az épületből. Legalább tíz diák pszichológiai segítséget kapott, mivel közvetlenül látták az erőszakot.
A hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek, Pascal Pettinato, az esseni rendőrkapitányság szóvivője pedig a sajtónak mindössze annyit mondott, egyelőre nem tudni, a gyanúsított célzottan intézett-e támadást a tanár ellen.