Migráns diák késelt meg egy tanárt Németországban

Komoly rendőrségi akció zajlott a németországi Essenben, miután egy migráns hátterű diák késsel támadt egy tanárra egy szakiskolában. A német rendőrség közlése szerint a támadás után nagyszabású művelet indult, az elkövetőt rövid időn belül elfogták. A rendőrség reggel fél 10 óta nagy erőkkel van jelen az iskolánál, a környéket lezárták.

Migráns diák késelt meg egy tanárt Essenben

Fotó: Twitter

Migráns diák támadt egy tanárra Essenben

A BILD beszámolója szerint a támadó egy 18 éves koszovói származású diák, aki a tanárnőt hasba szúrta. Az áldozat súlyosan megsérült, de a tűzoltóság szerint nincs életveszélyben. A férfi a támadás után elmenekült, majd egy közeli parkban késsel rontott a különleges egység tagjaira, akik lelőtték. Súlyosan megsebesült, kórházba szállították.

#Festnahme #Täter #SchulAmok in #Essen! #Berufskolleg#Messer-Angreifer (18) niedergeschossen

Kosovare stach auf Lehrerin ein

Kurz nach 11 Uhr wurde der Polizei eine verdächtige Person in einem Park, rund drei Kilometer von der Schule entfernt, gemeldet, auf die die… pic.twitter.com/MCURaYY1fA — Täglicher Wahnsinn News (@royalsds) September 5, 2025

A helyszínen rendőri erők vonultak fel, helikopter is körözött az iskola fölött. A tanulókat kimenekítették az épületből. Legalább tíz diák pszichológiai segítséget kapott, mivel közvetlenül látták az erőszakot.

A hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek, Pascal Pettinato, az esseni rendőrkapitányság szóvivője pedig a sajtónak mindössze annyit mondott, egyelőre nem tudni, a gyanúsított célzottan intézett-e támadást a tanár ellen.