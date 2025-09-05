Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Putyin-Trump találkozó jön, eldől Ukrajna sorsa

Németország

Migráns diák késelt meg egy tanárt Németországban

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 18 éves koszovói származású diák támadt meg egy tanárnőt Essenben. A nő súlyosan megsérült, de nincs életveszélyben. A német sajtó szerint a rendőrség lelőtte a 18 éves, koszovói származású gyanúsítottat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Németországmigránskéselés

Komoly rendőrségi akció zajlott a németországi Essenben, miután egy migráns hátterű diák késsel támadt egy tanárra egy szakiskolában. A német rendőrség közlése szerint a támadás után nagyszabású művelet indult, az elkövetőt rövid időn belül elfogták. A rendőrség reggel fél 10 óta nagy erőkkel van jelen az iskolánál, a környéket lezárták.

Migráns diák késelt meg egy tanárt Essenben
Migráns diák késelt meg egy tanárt Essenben
Fotó: Twitter

Migráns diák támadt egy tanárra Essenben

A BILD beszámolója szerint a támadó egy 18 éves koszovói származású diák, aki a tanárnőt hasba szúrta. Az áldozat súlyosan megsérült, de a tűzoltóság szerint nincs életveszélyben. A férfi a támadás után elmenekült, majd egy közeli parkban késsel rontott a különleges egység tagjaira, akik lelőtték. Súlyosan megsebesült, kórházba szállították.

A helyszínen rendőri erők vonultak fel, helikopter is körözött az iskola fölött. A tanulókat kimenekítették az épületből. Legalább tíz diák pszichológiai segítséget kapott, mivel közvetlenül látták az erőszakot.

A hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek, Pascal Pettinato, az esseni rendőrkapitányság szóvivője pedig a sajtónak mindössze annyit mondott, egyelőre nem tudni, a gyanúsított célzottan intézett-e támadást a tanár ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!