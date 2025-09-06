Migránsok erőszakoltak meg magyar lányokat – így börtönözték be őket

Hírlevél

Magyar lányokat raboltak el marokkói migránsok Olaszországban. Az olasz rendőrség elfogta az elkövetőket, a három migránst emberrablással és csoportos nemi erőszakkal vádolják.
Megszólalt egy olasz ügyvéd a Cataniában elrabolt két magyar lány ügyében. A szakértő szerint a marokkói migránsok, akik egy furgonba csalták, bedrogozták és bántalmazták a fiatal turistákat, akár 12 év börtönbüntetést is kaphatnak – írja a Bors. 

Fotó: Unsplash

Az eset szeptember 4-én történt, amikor a lányok La Plaia strandjáról indultak vissza panziójukba. Útközben egy furgon állt meg mellettük, amelyben két fiatal migráns ült. A férfiak felajánlották, hogy hazaviszik őket, ám ahelyett, hogy a szállásukhoz vitték volna a magyar turistákat, egy félreeső helyre kanyarodtak, ahol egy harmadik marokkói társuk várta őket. 

A három migráns erőszakoskodni kezdett a lányokkal, majd arra kényszerítették őket, hogy kokaint fogyasszanak. 

Az egyik áldozatnak sikerült üzenetet küldenie, amelyben megadta a furgon rendszámát és jelezte, hogy bajban vannak. A testvére azonnal riasztotta a rendőrséget, akik gyors akcióban Paternóban azonosították a járművet és elfogták a 21, 22 és 24 éves marokkói migránsokat. Kiderült, hogy mindhárman illegálisan, tartózkodási engedély nélkül éltek Olaszországban. 

A helyi ügyvéd, Massimiliano Scaringella szerint az elkövetőket csoportos nemi erőszak és emberrablás miatt vonják felelősségre, amelyért 8–12 év börtönbüntetést is kaphatnak. A vádlottakat az olasz rendőrök őrizetbe vették, az intézkedésről videófelvétel is készült.

 

 

