Padlófűtés, villanyautó-töltő – migránsok költözhetnek be a falubeliek álomházaiba

A négy ingatlant a legmodernebb eszközökkel szerelték fel, beleértve a padlófűtést és az elektromos járművek töltőpontjait, írta a The Sun. A promóciós anyag szerint az otthonok nyugodt csendes faluban helyezkednek el, és modern életstílusra és kényelemre tervezték őket. A migránsok – kérelmük elbírálásáig – ingyen élhetnek a házakban. Egy ilyen otthon bérleti díja körülbelül havi 1200 font. A házakat a Serco közszolgáltatási cég bérelte a Belügyminisztériummal kötött szerződés alapján.

Migránsok (Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff)

Luxusban élhetnek a migránsok

„Mindez a tudtunk nélkül, a fejünk felett átnyúlva történt. A mi véleményünk nem számít. Vannak, akik keményen dolgoznak azért, hogy előbbre jussanak, de velünk nem törődnek” – nyilatkozta a Sunnak a 62 éves helyi kertész, Clive Bloomfield, aki egész életében a faluban élt.

Mindezért mi fizetünk. Azért dolgozunk keményen, hogy a menedékkérők mindent ingyen kapjanak?

– kontrázott Mr. Bloomfield felesége, Susan. A falu lakói sérelmezték, hogy nem ajánlották fel a házakat a helyieknek. A suffolki elöljáróság adatai szerint 2024-ben közel 800 ember várt önkormányzati vagy lakásszövetkezeti otthonra.

A 26 éves asztalos Dylan Keseru szerint sok fiatal él a faluban, akik élnének a lehetőséggel, hogy itt vegyenek lakást. A 68 éves Ricky Morgan azzal vádolta a kormányt, hogy mindent ingyen ad a migránsoknak.

A falu lakói közül néhányan nem ellenezték a menedékkérők elszállásolását. Lizzie Simmonds és édesanyja ellátta a faluba újonnan érkezőket, és kijelentette, hogy a migránsok megérdemlik az Egyesült Királyság által kínált lehetőségeket.

A vitatott lépésre akkor került sor, amikor Yvette Cooper belügyminiszter ígéretet tett arra, hogy 2029-re rendezetten megszünteti a menekültszállások használatát.

Sokak szerint a lépés az ellenzék, az egyre népszerűbb Reform UK malmára hajtja a vizet. A Munkáspártot azzal vádolják, hogy bíróságokat használnak fel a britek ellen, miután egy bíró úgy döntött, hogy a menedékkérők megszállhatnak egy migránsoknak fenntartott szállodában. A döntésre képviselők és a helyi tanács dühösen reagált, Nigel Farage, a Reformpárt vezetője kijelentette, hogy Keir Starmer miniszterelnök kormányzása alatt az illegális migránsoknak most több joguk van, mint a briteknek.