Ez már pofátlanság, be is perelték a Milka gyártóját az új húzása miatt

A Milka csokoládék gyártója, a Mondelez komoly fogyasztóvédelmi panaszokkal néz szembe, miután kiderült: a megszokott 100 grammos táblák most már csak 90 grammosak – viszont a csomagolás nem változott, az ár viszont igen, és nem lefelé…

A németek egyik kedvenc csokija, a Milka már nem 100 grammos, hanem csak 90

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Sok vásárló észre sem vette a trükköt, amíg haza nem ért. A német fogyasztóvédők szerint ez egyértelműen megtévesztés, ezért pert indítottak a cég ellen. Bár az új, kisebb súly hátul fel van tüntetve, a vásárlók azt szeretnék, ha a jövőben a gyártók kötelezően és jól láthatóan jeleznék, ha csökken a termék súlya – sőt, szerintük a csomagolást is arányosan kisebbre kellene szabni – írja a Magyar Nemzet.

Vékonyabb Milka

A Mondelez azzal védekezik, hogy a változás szerepel a csomagoláson, és a módosításokat már korábban is jelezték a közösségi médiában. Az amerikai multicég állítása szerint azért kényszerültek erre a lépésre, azért lett vékonyabb a Milka, mert a kakaó világpiaci ára drasztikus megemelkedett, s emiatt ők is kénytelenek voltak csökkenteni a mennyiséget és emelni az árat.

A vásárlók azonban nem elégedettek: kevesebb csokiért többet fizetni – észrevétlenül? Ez sokaknál kiverte a biztosítékot, ezért pert indítottak.