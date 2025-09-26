Ártatlan játéknak tűnik, mégis tönkreteheti a gyerekeket

A kutatások ugyanis kimutatták, hogy a Minecraft zsákmánnyal teli dobozai és más véletlenszerű jutalmai valójában ugyanazt az agyi mechanizmust pörgetik, mint a kaszinók nyerőgépei. A gyerekek így már 12 éves koruktól megszokhatják a kockázatvállalás, a jutalom és a veszteség érzelmi hullámvasútját. „Egy egész generáció nő fel úgy, hogy a szerencsejáték normalizálódik számára” – figyelmeztetett Heather Hugelmeyer, a Northwell kórház addiktológiai igazgatója.

A szakértők szerint a Minecraft loot boxai a szerencsejáték-függőséghez hasonló hatást válthatnak ki a gyerekeknél.

Fotó: Unsplash

Az ártatlan Minecraft is veszélyt rejthet

Bár a hivatalos Minecraft nem árul zsákmánydobozokat, harmadik féltől származó szervereken már igenis találhatók szerencsejátékhoz hasonló mechanizmusok. Ez elég ahhoz, hogy gyerekek milliói megszokják a „nyerhetsz vagy veszíthetsz” izgalmát – és később könnyebben csússzanak bele az online fogadás és a kaszinójátékok világába – írja a NY Post.

A veszély valós: a 18 és 30 év közötti férfiak 10 százaléka már most küzd szerencsejáték-problémával, négyszer annyian, mint az átlag népességben. A számok pedig csak nőnek, hiszen az online fogadások és a játékok közötti határ egyre jobban elmosódik.

A szakértők szerint a legnagyobb fegyver a szülők kezében van: a nyílt beszélgetés. Ha a gyerek tudja, hogy bármikor fordulhat hozzájuk, nagyobb eséllyel kerülheti el a szerencsejáték-függőség csapdáját.