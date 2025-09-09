A brit miniszterelnök majdnem megölte II. Erzsébet királynőt

Az esetről a The Times korábbi királyi tudósítója, Valentine Lowe számolt be a „Hatalom és Palota” címre keresztelt könyvében. Forrásai szerint Boris Johnson, volt miniszterelnök, 2020-ban – covidosan – ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen találkozzon II. Erzsébet királynővel.

Boris Johnson volt brit miniszterelnök Fotó: STRINGER / ANADOLU

II. Erzsébet és a miniszterelnök

A miniszterelnököt tanácsadója, Dominic Cummings állította meg, aki attól tartott, hogy az idős királynő számára a fertőzés halálos lehet. A könyv idézi Cummings szavait, amelyekben trágár kifejezésekkel közli Johnsonnal, hogy a találkozó végzetes lehet a királynő számára, és számon kéri: nem őrült-e meg.

Az Independent cikke arról is beszámolt, hogy Lowe legújabb könyvében, van egy sztori arról, hogy Camilla 16 éves korában szexuális zaklatás áldozata volt. Az eset egy vonaton történt és Lowe tudósítása szerint Camilla úgy menekült meg, hogy a cipőjét levette, majd nemes egyszerűséggel hozzávágta a férfi ágyékához – ezután hívta a rendőrséget.