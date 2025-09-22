Miről szól valójában az ukrán háború? Lehet-e valaha béke?
Több, mint 3 éve tart az orosz-ukrán háború, és még mindig nem látjuk a végét. Néha már-már úgy tűnik, van esély a békére, aztán valamelyik fél kihátrál belőle. Közben további szereplők, köztük az Európai Unió vezetői tovább szítják a konfliktust.
Önző, személyes gazdasági érdekek fűzik a politikusokat a háború folytatásához? Vagy vannak más – szintén önző – szempontok is? A „Valóság Ezer Darabja” videósorozat legújabb részéből mindent megérthetünk.
Nézze meg a videót:
