Megkeseríti az életét ez a növény? Itt egy egyszerű trükk, hogy megszabaduljon tőle

A moha a fugákban, teraszokon és járdákon nemcsak csúnyán mutat, hanem hosszabb távon károsíthatja is az építményt. Nem szükséges drága termékeket vásárolni: a két legegyszerűbb ital, a krumpli- vagy tésztafőző víz, valamint a kóla is hatékony fegyvernek bizonyulhat a moha ellen - írja a Focus.
Az egyik legősibb házi praktika a burgonya vagy tészta főzővizének felhasználása. A vízben található keményítő eltömíti a moha pórusait, és elpusztítja azt.
A kóla foszforsavat tartalmaz, ami szintén elpusztítja a mohát és gátolja az újraképződést.
Tipp: a tisztítás után mindig pótolja a fugákba a homokot vagy a fugázóanyagot, így kevesebb eséllyel jelenik meg újra a moha.
Ha a két ital sem hozza meg a kívánt eredményt, érdemes gyomkiszedőt, magasnyomású mosót vagy fugakaparót bevetni. Ezekkel a szerszámokkal a moha hatékonyan és gyorsan eltávolítható.
