Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ebből baj lesz: megérkezett a tálibok válasza Trump dörgedelmes üzenetére

praktika

Megkeseríti az életét ez a növény? Itt egy egyszerű trükk, hogy megszabaduljon tőle

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A moha gyorsan elcsúfítja a kerti járdát, teraszt vagy akár a ház falát is. A moha ellen két hétköznapi ital is hatásos, ráadásul olcsóbban, mint a drága vegyszerek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
praktikatisztitásházi

A moha a fugákban, teraszokon és járdákon nemcsak csúnyán mutat, hanem hosszabb távon károsíthatja is az építményt. Nem szükséges drága termékeket vásárolni: a két legegyszerűbb ital, a krumpli- vagy tésztafőző víz, valamint a kóla is hatékony fegyvernek bizonyulhat a moha ellen - írja a Focus.

A moha ellen két ital is hatékony fegyver lehet a kerti fugákban és a teraszokon.
A moha ellen két ital is hatékony fegyver lehet a kerti fugákban és a teraszokon. Fotó:illusztráció

Krumpli- vagy tésztavíz a moha eltávolítására

Az egyik legősibb házi praktika a burgonya vagy tészta főzővizének felhasználása. A vízben található keményítő eltömíti a moha pórusait, és elpusztítja azt.

  • A forró, só nélküli főzővizet öntse közvetlenül az érintett területre.
  • Hagyja hatni, majd néhány nap múlva seperje el a maradékot.
  • A tartós hatás érdekében ismételje meg a folyamatot több alkalommal.

Kóla a fugákban növő moha ellen:

A kóla foszforsavat tartalmaz, ami szintén elpusztítja a mohát és gátolja az újraképződést.

  • Használja hígítás nélkül, szivaccsal vagy ronggyal vigye fel a mohás részekre.
  • Nehezen hozzáférhető helyeken, például falakon, szórófejes palackkal is alkalmazhatja.
  • Pár perc után öblítse le vízzel, majd kefével könnyedén eltávolíthatja a maradék mohát.

Tipp: a tisztítás után mindig pótolja a fugákba a homokot vagy a fugázóanyagot, így kevesebb eséllyel jelenik meg újra a moha.

Mi a teendő, ha a moha makacs marad?

Ha a két ital sem hozza meg a kívánt eredményt, érdemes gyomkiszedőt, magasnyomású mosót vagy fugakaparót bevetni. Ezekkel a szerszámokkal a moha hatékonyan és gyorsan eltávolítható.

Még több olcsó és házi praktikákat az Origón olvashat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!