Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadták Moszkvát az ukránok, brutális orosz válasz jöhet

Románia

Moldova fegyveres megtámadását tervezi a Nyugat? – drámai részletek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz hírszerzés állítja: a Nyugat titokban már készül bevonulni Moldovába. Francia és brit katonák állítólag már megérkeztek Odesszába, hogy nyomást gyakoroljanak Transznisztriára – mindezt a szeptember 28-i választások után hajthatják végre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
RomániaMoldovaNATOEurópa

Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) szerint a NATO-tagállamok katonai erősítést hajtanak végre Románia Moldovával határos régiójában, és a Nyugat a közelgő parlamenti választások után akár katonai beavatkozásra is jöhet.

Moldova, An Israeli army soldier gestures from the turret of a Merkava main battle tank moving at a position along the border fence with the Gaza Strip in southern Israel on September 12, 2025. Israel's military said on September 9 that it will act with "great force" in Gaza City and told residents to leave as it stepped up a deadly assault on the Palestinian territory's largest urban centre. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
Veszélyben lehet Moldova?
Fotó: JACK GUEZ / AFP

Veszélyben van Moldova?

A hírszerzés közlése szerint Franciaországból és Nagy-Britanniából érkezett katonák első csoportja már Odesszában tartózkodik, és céljuk, hogy nyomást gyakoroljanak Transznisztriára. Az SZVR hozzátette: az ehhez hasonló forgatókönyvet a NATO az elmúlt években többször is begyakorolta romániai hadgyakorlatokon, így a művelet akár a szeptember 28-i moldovai parlamenti választásokat követően életbe is léphet.

Közben Maia Sandu moldovai elnök szeptember 22-én arról beszélt, hogy az ország függetlenségét veszélyeztetné, ha a választásokon az oroszbarát politikai erők érnének el sikert. Sandu szerint ez akár egy orosz invázióhoz is vezethetne az odesszai régióban - írta az aif.ru.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!