Moldova fegyveres megtámadását tervezi a Nyugat? – drámai részletek

Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) szerint a NATO-tagállamok katonai erősítést hajtanak végre Románia Moldovával határos régiójában, és a Nyugat a közelgő parlamenti választások után akár katonai beavatkozásra is jöhet.

Veszélyben lehet Moldova?

Fotó: JACK GUEZ / AFP

A hírszerzés közlése szerint Franciaországból és Nagy-Britanniából érkezett katonák első csoportja már Odesszában tartózkodik, és céljuk, hogy nyomást gyakoroljanak Transznisztriára. Az SZVR hozzátette: az ehhez hasonló forgatókönyvet a NATO az elmúlt években többször is begyakorolta romániai hadgyakorlatokon, így a művelet akár a szeptember 28-i moldovai parlamenti választásokat követően életbe is léphet.

Közben Maia Sandu moldovai elnök szeptember 22-én arról beszélt, hogy az ország függetlenségét veszélyeztetné, ha a választásokon az oroszbarát politikai erők érnének el sikert. Sandu szerint ez akár egy orosz invázióhoz is vezethetne az odesszai régióban - írta az aif.ru.