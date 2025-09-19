Férfiak figyelem: Monica Bellucci újra szingli

Monica Bellucci és Tim Burton kapcsolata évekig tartotta lázban a rajongókat. Most azonban a színésznő és a rendező egy közleményben árulta el: vége a szerelmüknek, szakítottak.

Monica Bellucci és Tim Burton szakítottak

Fotó: ROMAIN DOUCELIN / NurPhoto

Monica Bellucci és Tim Burton szakítottak, és közös közleményben jelentették be, hogy külön utakon folytatják. A színésznő és a rendező szavai egyszerre voltak hűvösek és gyengédek:

Nagy tisztelettel és mély törődéssel egymás iránt Monica Bellucci és Tim Burton úgy döntöttek, külön utakon folytatják.

A kapcsolatuk mégis úgy foszlott szét, mintha egy celluloid szalag szakadt volna el a vetítőben. A szexszimbólum és a különc rendező a 2006-os cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén találkoztak először, majd 2023-ban újra fellángolt közöttük a szenvedély, amikor Santa Monicában, Valentin-napon csókolózva kapták őket lencsevégre.

A szexszimbólum magára maradt

Egy évvel később már együtt dolgoztak a Beetlejuice Beetlejuice forgatásán, ahol Burton rendezett a színésznőt pedig egy démoni exfeleség szerepében láthattuk. A nyár elején még minden rendben látszott: a Taorminai Filmfesztiválon együtt jelentek meg, és Tim Burton nyilvánosan csókolta meg Monicát – számolt be a TMZ.com.