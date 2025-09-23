Megtámadták Moszkvát az ukránok, brutális orosz válasz jöhet

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere közölte, hogy az orosz védelmi minisztérium légvédelmi erői először 11 drónt semmisítettek meg, majd az est folyamán a lelőtt eszközök száma 19-re emelkedett.

A „Beware, Moscow” Telegram-csatorna szerint az Odincovo és Szergijev Poszad körzetekben, valamint több moszkvai kerületben is hallani lehetett robbanások hangját, amelyeket feltehetően a légvédelem tevékenysége okozott. A Reutov városában lehulló roncsok négy autót is megrongáltak.

A támadás idejére a seremetyevói repülőteret ideiglenesen lezárták, más moszkvai reptereken pedig késések alakultak ki. A közösségi médiában videó is megjelent, amelyen egy utasszállító repülőgépet láthatnak alacsonyan szállni lakóépületek felett – feltehetően a dróntámadás idején.