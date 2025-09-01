Mutáns lények lepték el a vizeket – ijesztő látvány

A szakértők szerint a furcsa képződmények nem mások, mint mohaállatok, apró lények milliói, amelyek mutáns telepekbe tömörülve jelennek meg a vízben. Ezek az élőlények már 480 millió éve jelen vannak a Földön, és minden nyár végén hatalmasra nőnek, mielőtt ősszel szétesnének, hogy a víz fenekén vészeljék át a telet.

Mutáns mohaállatok lepték el az amerikai tavakat – ijesztőek, de a vizek tisztaságát szolgálják.

Fotó: Focus

A mutáns mohaállatok különleges túlélési stratégiával bírnak: apró „statoblasztjaik” ellenállnak a fagynak, a szárazságnak és az idő vasfogának is, így tavasszal újra életre kelnek – írja a Focus.

Mutáns kinézet, életmentő funkció

Bár a látványuk hátborzongató, a mutáns mohaállatok fontos feladatot látnak el: kiszűrik a planktonokat és a szennyeződéseket a vízből, ezzel tisztábbá és egészségesebbé teszik a tavakat és folyókat. A természetvédelmi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki találkozik velük, ne bántsa őket, mert kulcsszerepük van az ökoszisztéma egyensúlyában.