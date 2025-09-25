A kor nem számít: ez a 65 éves nő egy nála 37 évvel fiatalabb férfival él együtt – vagy mégsem?

Cheryl McGregor, vagyis „Queen Cheryl” több mint öt millió követővel vált híressé a közösségi médiában. Nagy korkülönbségű kapcsolat köti a nála 37 évvel fiatalabb Quran McCainhez, de a férfi hirtelen eltűnése komoly aggodalmat keltett.

Nagy korkülönbségű kapcsolatban él(t) a gerlepár

Nagy korkülönbségű kapcsolat a közösségi média reflektorfényében

Cheryl McGregor, a 65 éves nagymama, különleges történetével sokkolta a világot, amikor hozzáment egy nála jóval fiatalabb férfihoz. A nagy korkülönbségű kapcsolat rövid idő alatt hatalmas figyelmet keltett, hiszen a nagymama és fiatal férj házassága szinte példátlan a közösségi médiában.

A TikTokon „Queen Cheryl” néven ismert nő 28 éves férje, Quran McCain, gyakran szerepelt a videókon. Szenvedélyes csókok, közös pillanatok és kemény válaszok a trolloknak: mindez hozzájárult ahhoz, hogy a páros a platform egyik legismertebb jelensége legyen. A korkülönbség a párkapcsolatban sok vitát váltott ki, de Cheryl mindig ragaszkodott ahhoz, hogy szerelmük igazi.

Most azonban a rajongók észrevették, hogy valami megváltozott. Míg Cheryl továbbra is aktívan posztol, fiatal férje hirtelen eltűnt a videókból. „Hol van Quran?!” – kérdezte egy követő. Mások azt találgatják, vajon szakítottak-e, vagy valami komolyabb dolog történt.

A történet hátterében a szerelem és közösségi média sajátos összefonódása áll. A nagymama fiatal férjjel kötött házassága nemcsak szerelmi történet, hanem online jelenség is lett, amely milliókat vonzott. Most azonban a közönség aggódva figyeli, vajon folytatódik-e ez a nagy korkülönbségű kapcsolat, vagy véget ért a közösségi média egyik legszokatlanabb románca – írja a The Mirror.