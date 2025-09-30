Kizuhant a nagykövet egy szálloda ablakából – azonnal szörnyethalt

Tragikus hirtelenséggel hunyt el Nathi Mthethwa, a Dél-afrikai Köztársaság franciaországi nagykövete, akit Párizs egyik szállodája előtt találtak holtan. Az ügyészség tájékoztatása szerint a dél-afrikai nagykövet a 22. emeleten foglalt szobát, amelynek betörték a biztonsági üvegét, holttestére pedig az épület előtt bukkantak.

A 58 éves diplomatát felesége előző este jelentette eltűntként, miután nyugtalanító üzenetet kapott tőle. A dél-afrikai kormány közleményében „mély szomorúságát” fejezte ki, és hangsúlyozta: a történtek nemcsak nemzeti veszteséget jelentenek, hanem a nemzetközi diplomáciai közösség számára is megrázóak.

A dél-afrikai nagykövet múltja

Nathi Mthethwa 2014 és 2019 között művészeti és kulturális miniszterként, majd 2023-ig sport-, művészeti és kulturális miniszterként dolgozott. 2007 és 2022 között az Afrikai Nemzeti Kongresszus magas rangú tisztviselője volt, korábban pedig az apartheid idején az ANC katonai szárnyában tevékenykedett – írja a NY Post.

Rendőrségi források az AFP-nek elmondták: több jel arra utal, hogy a diplomata öngyilkosságot követett el, miután depresszióval küzdött. A hivatalos vizsgálat azonban még folyamatban van.