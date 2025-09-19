Hamarosan megtörténik ez a rendkívüli esemény

Sokan úgy gondolják, hogy a napéjegyenlőség napján tökéletesen megegyezik a világos és sötét órák száma. A valóság azonban ennél kicsit bonyolultabb.

Csodás látvány vár ránk az őszi napéjegyenlőségkor

Fotó: Chen Zhiguo / Xinhua via AFP

A Föld légköre megtöri a fényt, így a Nap korábban látszik felkelni, és később nyugszik le, mint ahogy az pontosan megtörténne.

Emiatt a nappal még a napéjegyenlőség napján is valamivel hosszabb az éjszakánál – írja a Köpönyeg.

A napéjegyenlőség fordulópont

Az a nap, amikor a nappal és az éjszaka ténylegesen ugyanannyi ideig tart, az úgynevezett „equilux”. Ez 2025-ben körülbelül szeptember 25–26-ára esik Magyarországon, attól függően, pontosan hol vagyunk az országon belül. A napéjegyenlőség egyfajta fordulópont is: ettől kezdve az északi féltekén a nappalok folyamatosan rövidülnek, az éjszakák pedig hosszabbodnak. Ez a tendencia egészen a téli napfordulóig, vagyis december 21. tart, amikor az év legrövidebb nappala és leghosszabb éjszakája következik be.

Amúgy a déli féltekén pont fordítva zajlik: értelemszerűen ott a tavaszi napéjegyenlőség kezdődik szeptemberben. Talán sokan emlékeznek még az iskolából, hogy a Föld 23,5 fokos szögben dőlve kering a Nap körül, ennek köszönhetjük az évszakok váltakozását. Nyáron a mi féltekénk fordul a Nap felé, ezért vannak hosszú, világos esték és meleg idő. Télen pedig éppen ellenkezőleg.