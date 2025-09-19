Hírlevél

Kiderült a titok: Donald Trump ezt ajánlotta fel Zelenszkijnek a békékért cserébe

Hamarosan megtörténik ez a rendkívüli esemény

Szeptember 22-én, hétfő este következik be az a csillagászati pillanat, amikor a Nap az Egyenlítő fölött delel, és az északi, illetve déli féltekén elméletileg egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Az őszi napéjegyenlőségben azonban van egy csavar.
Sokan úgy gondolják, hogy a napéjegyenlőség napján tökéletesen megegyezik a világos és sötét órák száma. A valóság azonban ennél kicsit bonyolultabb.

(250829) -- Harbin, Aug. 29, 2025 (Xinhua) -- People view the Milky Way and the Altair and Vega stars on opposite sides in Huachuan County of Jiamusi City, northeast China's Heilongjiang Province, on Aug. 21, 2025. Known as the Chinese version of the Valentine's Day, the Qixi Festival fell on Friday this year. The festival, celebrated on the seventh day of the seventh month on the Chinese lunar calendar, originated from an ancient Chinese love story. The stars Altair and Vega, regarded as Niu Lang (a humble cowherd) and Zhi Nyu (the seventh daughter of the Goddess of Heaven) , were beloved couple in the legend who found their love forbidden and were separated to opposite sides of the Milky Way. Moved by their plight, magpies intervened, creating the bridge with their wings on the seventh night of the seventh month of China's lunar calendar, allowing the couple to reunite for just one day each year. (Photo by Chen Zhiguo/Xinhua) (Photo by Chen Zhiguo / Xinhua via AFP), napéjegyenlőség
Csodás látvány vár ránk az őszi napéjegyenlőségkor
Fotó: Chen Zhiguo / Xinhua via AFP

A Föld légköre megtöri a fényt, így a Nap korábban látszik felkelni, és később nyugszik le, mint ahogy az pontosan megtörténne. 

Emiatt a nappal még a napéjegyenlőség napján is valamivel hosszabb az éjszakánál – írja a Köpönyeg

A napéjegyenlőség fordulópont

Az a nap, amikor a nappal és az éjszaka ténylegesen ugyanannyi ideig tart, az úgynevezett „equilux”. Ez 2025-ben körülbelül szeptember 25–26-ára esik Magyarországon, attól függően, pontosan hol vagyunk az országon belül. A napéjegyenlőség egyfajta fordulópont is: ettől kezdve az északi féltekén a nappalok folyamatosan rövidülnek, az éjszakák pedig hosszabbodnak. Ez a tendencia egészen a téli napfordulóig, vagyis december 21. tart, amikor az év legrövidebb nappala és leghosszabb éjszakája következik be.

Amúgy a déli féltekén pont fordítva zajlik: értelemszerűen ott a tavaszi napéjegyenlőség kezdődik szeptemberben. Talán sokan emlékeznek még az iskolából, hogy a Föld 23,5 fokos szögben dőlve kering a Nap körül, ennek köszönhetjük az évszakok váltakozását. Nyáron a mi féltekénk fordul a Nap felé, ezért vannak hosszú, világos esték és meleg idő. Télen pedig éppen ellenkezőleg.

 

 

