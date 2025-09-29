Dróntámadás: a NATO megerősítette a jelenlétét egy európai országban

„Németország, Franciaország és Svédország erősítést küld Koppenhágába” – áll a NATO jelentésében.

A drónincidensek után NATO támogatást kap Dánia. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

NATO támogatást kap Dánia

A beszámoló szerint a NATO országai mintegy 75 katonát, drónelhárító eszközöket, radarokat és egy helikoptert küldtek Dániába. Ezen felül az szövetség a német „Hamburg” fregattot is bevetette a Balti-tengeren – írja a Bloomberg.

Szeptember 23-án az oslói és a koppenhágai repülőterek lezárták a légteret ismeretlen drónok észlelése miatt. Később kiderült, hogy a két incidens között nem volt összefüggés.