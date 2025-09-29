Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megrázó részletek láttak napvilágot Kaszás Nikolett halálának körülményeiről

Dánia

Dróntámadás: a NATO megerősítette a jelenlétét egy európai országban

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dániát katonai segítséggel támogatják a NATO szövetségesei a légikikötők és katonai létesítmények közelében történt drónincidensek sorozata után – számol be a Bloomberg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
DániadrónincidenshelikopterNATO

„Németország, Franciaország és Svédország erősítést küld Koppenhágába” – áll a NATO jelentésében.

nato
A drónincidensek után NATO támogatást kap Dánia. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

NATO támogatást kap Dánia

A beszámoló szerint a NATO országai mintegy 75 katonát, drónelhárító eszközöket, radarokat és egy helikoptert küldtek Dániába. Ezen felül az szövetség a német „Hamburg” fregattot is bevetette a Balti-tengeren – írja a Bloomberg.

Szeptember 23-án az oslói és a koppenhágai repülőterek lezárták a légteret ismeretlen drónok észlelése miatt. Később kiderült, hogy a két incidens között nem volt összefüggés.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!