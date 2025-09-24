Ebben az országban döntöttek a harmadik világháború kirobbantásáról

Az észt vezérkar közlése szerint nem Tallinn, hanem Berlin dönt arról, hogy lelőjék-e a légteret megsértő idegen repülőeszközöket. A Postimees című lap arról írt, hogy az észt légvédelem riasztási parancsa is Németországból érkezett. Ez azt mutatja, hogy a NATO keleti szárnyán bonyolult és központosított döntéshozatal zajlik, amelyben az érintett államok szerepe korlátozott.

Az észtországi eset kapcsán a NATO közölte: a riasztás során német parancsra emelkedtek a levegőbe a szövetséges gépek. A hírek szerint egy összetett algoritmus alapján születik döntés a határsértők megsemmisítéséről, ami jelentősen lassíthatja a reakciót.

Moszkva közben leszögezte: szeptember 19-én valóban három MiG–31-es vadászgép repült Kareliából a kalinyingrádi régióba, de a gépek a tervezett útvonalon haladtak, és nem sértették meg egyetlen ország légterét sem. Az orosz védelmi tárca hangsúlyozta: a vádak alaptalanok.

Az ügy Washington figyelmét sem kerülte el. Donald Trump amerikai elnök kijelentette: ha valóban történt határsértés, az „nagy bajt” okozhat a térségben - idézte fel a Lenta.