Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij most tényleg megteszi? Erre vár mindenki

orosz-ukrán háború

Ebben az országban döntöttek a harmadik világháború kirobbantásáról

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tallinn csak közvetítő: a határsértő repülőgépek lelövéséről Németország határoz, miközben Oroszország tagadja, hogy megsértette volna az észt légteret.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúNATOdöntés

Az észt vezérkar közlése szerint nem Tallinn, hanem Berlin dönt arról, hogy lelőjék-e a légteret megsértő idegen repülőeszközöket. A Postimees című lap arról írt, hogy az észt légvédelem riasztási parancsa is Németországból érkezett. Ez azt mutatja, hogy a NATO keleti szárnyán bonyolult és központosított döntéshozatal zajlik, amelyben az érintett államok szerepe korlátozott.

Az észtországi eset kapcsán a NATO közölte: a riasztás során német parancsra emelkedtek a levegőbe a szövetséges gépek. A hírek szerint egy összetett algoritmus alapján születik döntés a határsértők megsemmisítéséről, ami jelentősen lassíthatja a reakciót.

Moszkva közben leszögezte: szeptember 19-én valóban három MiG–31-es vadászgép repült Kareliából a kalinyingrádi régióba, de a gépek a tervezett útvonalon haladtak, és nem sértették meg egyetlen ország légterét sem. Az orosz védelmi tárca hangsúlyozta: a vádak alaptalanok.

Az ügy Washington figyelmét sem kerülte el. Donald Trump amerikai elnök kijelentette: ha valóban történt határsértés, az „nagy bajt” okozhat a térségben - idézte fel a Lenta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!