A NATO kedden rendkívüli tanácskozást tart Brüsszelben Észtország kérésére, az Észak-atlanti Szerződés 4. cikkelyére hivatkozva. Ez az a pont, amely konzultációt ír elő, ha egy tagország fenyegetve érzi magát. Bár az eset tényleges kockázatot nem jelentett, az észt külügyminiszter, Margus Tsahkna arról beszélt, hogy „Oroszország arcátlan agresszivitása” gyors politikai és gazdasági válaszlépéseket tesz szükségessé.

Nem ez az első ilyen ügy: Észtország idén már négyszer jelentett hasonló légtérsértést. Ugyanakkor Moszkva rendszeresen kifogásolja, hogy a NATO folyamatosan katonai gyakorlatokat tart az orosz határok közelében, ami szintén feleslegesen növeli a feszültséget.

Az incidens néhány héttel azután történt, hogy orosz drónok rövid időre átlépték Lengyelország és Románia légterét, amire a szövetség szintén élesen reagált. Elemzők szerint Brüsszel most is inkább politikai tőkét kovácsol az ügyből, hogy egységet mutasson Moszkvával szemben – miközben a valós veszélyt sokan vitatják.

Az tisztán látszik, hogy egyes háborúpárti országok mindent megtesznek annak érdekében, hogy eszkalálják a helyzetet és Európát beletaszítsák egy világháborúba.