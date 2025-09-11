Fenyegetőzik a NATO: a lengyel dróntámadás nem marad megtorlatlanul

Egy Bloomberg-forrás szerint „politikai válaszlépést” is terveznek. Különösen egy nappal korábban Mark Rutte NATO-főtitkár és más NATO-vezetők elítélték Oroszország cselekedeteit, amelyet a Lengyelország elleni dróntámadásban érintettnek tartanak.

Rendőrök a helyszínen, ahol orosz drón roncsait találták meg a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél 2025. szeptember 10-én. A NATO válaszlépéseket készít elő.

Ezt tervezi a NATO

Alexus Grinkevich, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka kapta a katonai ügyek koordinálásának feladatát. Azt mondta, hogy a szövetség még nem döntötte el, hogy a drónincidens szándékos vagy baleset volt-e.

A lengyel hatóságok azt állítják, hogy a drónok lengyel légtérbe való belépése egyenértékű a NATO és az Európai Unió elleni támadással. Varsó kérésére a szövetséges országok a 4. cikkelyt alkalmazták, amely konzultációkat ír elő, ha a blokk egyik tagjának területi integritását megsértik. Lengyelország további légvédelmi rendszereket és egyéb katonai segítséget is kért szövetségeseitől. Nagy-Britannia és Franciaország különösen Eurofighter és Rafale vadászgépek, Csehország három Mi-17-es helikopter, Svédország pedig légvédelmi rendszerek küldését ajánlotta fel a lengyel félnek.