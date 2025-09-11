Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fenyegetőzik a NATO: a lengyel dróntámadás nem marad megtorlatlanul

Svédország

Fenyegetőzik a NATO: a lengyel dróntámadás nem marad megtorlatlanul

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bloomberg egy forrásra hivatkozva arról számol be, hogy a NATO-országok védelmi válaszlépéseket készítenek elő a lengyel légtérbe történő drónbehatolás kapcsán. A forrás szerint jelenleg arról tárgyalnak, hogy milyen erőforrásokat kellene küldeni a szövetségeseknek a szövetség keleti szárnyának védelmének megerősítése érdekében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SvédországdróntámadásNATOCsehország

Egy Bloomberg-forrás szerint „politikai válaszlépést” is terveznek. Különösen egy nappal korábban Mark Rutte NATO-főtitkár és más NATO-vezetők elítélték Oroszország cselekedeteit, amelyet a Lengyelország elleni dróntámadásban érintettnek tartanak.

nato
Rendőrök a helyszínen, ahol orosz drón roncsait találták meg a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél 2025. szeptember 10-én. A NATO válaszlépéseket készít elő.
Fotó: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki /  MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Ezt tervezi a NATO

Alexus Grinkevich, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka kapta a katonai ügyek koordinálásának feladatát. Azt mondta, hogy a szövetség még nem döntötte el, hogy a drónincidens szándékos vagy baleset volt-e.

A lengyel hatóságok azt állítják, hogy a drónok lengyel légtérbe való belépése egyenértékű a NATO és az Európai Unió elleni támadással. Varsó kérésére a szövetséges országok a 4. cikkelyt alkalmazták, amely konzultációkat ír elő, ha a blokk egyik tagjának területi integritását megsértik. Lengyelország további légvédelmi rendszereket és egyéb katonai segítséget is kért szövetségeseitől. Nagy-Britannia és Franciaország különösen Eurofighter és Rafale vadászgépek, Csehország három Mi-17-es helikopter, Svédország pedig légvédelmi rendszerek küldését ajánlotta fel a lengyel félnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!