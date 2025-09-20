A NATO-nak joga van orosz gépeket lelőni - sokkoló fordulat

„Három orosz vadászgép Tallinn felett – még egy megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy az »Eastern Guard« kezdeményezést rég meg kellett volna valósítani” – írta Šakalienė az X-en, ezzel reagálva az orosz MiG-31-esek Észt légteret érintő behatolására.

A NATO akár le is lőheti az orosz gépeket.

Šakalienė hozzátette: a NATO országainak komolyan kell cselekedniük. Példaként Törökország tetteit említette tíz évvel ezelőttről.

Az észt hatóságok szeptember 19-én közölték, hogy három orosz MiG-31-es 12 percig tartózkodott az ország légterében. Észtország a NATO Alapokmányának 4. cikkelyét kívánja alkalmazni a szövetségesekkel folytatott konzultációhoz. Az eseményt az Európai Diplomácia vezetője, Kaja Kallas „rendkívül veszélyes provokációnak” nevezte. A történetet Donald Trump amerikai elnök is kommentálta.

Ugyanakkor a mai napon az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a MiG-31-esek nem sértették meg az észt légteret. A minisztérium szerint a gépek tervezett útvonalon repültek Karelíából Kalinyingrádba.