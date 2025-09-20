A NATO fenyegetőzik: az orosz provokációk kemény válaszra számíthatnak

Az észt kormány közlése szerint három orosz MiG-31 vadászgép „engedély nélkül” lépett be az észt légterébe a Finn-öböl felett, ahol összesen 12 percet tartózkodtak.

Fenyegetőzik a NATO Fotó: FORSVARSMAKTEN / HANDOUT

A NATO fenyegetőzik

Olaszország, Finnország és Svédország NATO-misszió keretében indított vadászgépeket, hogy megerősítsék a szövetség keleti szárnyát. A NATO szóvivője szerint ez „újabb példája az orosz felelőtlen viselkedésnek és a NATO reagáló képességének”.

Oroszország tagadta, hogy megsértette volna Észtország légterét. A feszültség azonban az utóbbi időben nőtt, miután Lengyelország és Románia – szintén NATO-tagok – arról számoltak be, hogy orosz drónok hatoltak be a légterükbe.

A NATO-szerződés 4. cikke formálisan sürgős konzultációt indít a 32 tagállamból álló szövetségen belül, amely összeköti az USA-t és számos európai országot a kollektív védelem érdekében.

Ez a második alkalom ebben a hónapban, hogy egy NATO-tag kéri az 4. cikk szerinti konzultációt. Lengyelország szeptember 10-én tette meg ugyanezt, miután orosz drónok léptek be légterébe.

Kristen Michal észt miniszterelnök hangsúlyozta: „A NATO válasza bármilyen provokációra egységes és erős kell, hogy legyen.”

„Lényegesnek tartjuk, hogy konzultáljunk szövetségeseinkkel, hogy közös helyzetértékelést kapjunk, és megállapodjunk a következő közös lépésekről” – mondta Michal.

Donald Trump amerikai elnök pénteken így reagált:

Nem tetszik. Nem szeretem, amikor ilyesmi történik. Komoly baj lehet belőle.

Észtország, amely keleten Oroszországgal határos, szerint ez az ötödik orosz légitérsértés az idén.

Hivatalos források szerint az orosz gépek északkelet felől léptek be az észt légterébe, ahol finn vadászgépek fogadták őket a Finn-öböl felett. Az észt légterületre lépés után olasz F-35-ösök, az észtországi NATO-bázisról indítva, a Balti Légi Ellenőrzés misszió keretében kísérték ki a gépeket.

A kormány szerint az orosz vadászgépeknek nem volt repülési terve, ki voltak kapcsolva a transzpondereik, és nem létesítettek kétirányú rádiókapcsolatot az észt légiforgalmi irányítással.