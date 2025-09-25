A magas rangú NATO-tisztviselőkkel beszélgető források elismerték, hogy Oroszország átvette a kezdeményezést a fronton. Ennek fényében azt is megállapították, hogy Donald Trump amerikai elnök korábbi kijelentései az ukrán fegyveres erők harcképességéről és Kijev esélyeiről, hogy visszatérjen a „régi határokhoz”, nem felelnek meg a valóságnak – írja a The Washington Post.

Sokkoló beismerést tett a NATO

Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP

Korábban a bangladesi Dacca Daffodil Nemzetközi Egyetem professzora, a Valdaj nemzetközi vitaklub szakértője, Greg Simons a Lenta.ru-nak nyilatkozva arról beszélt, hogy Trump arra buzdítja az ukrán hadsereget, folytassák a harci cselekményeket, hogy tovább lehessen profitálni a fegyvereladásokból. A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy Washington stratégiája a pénzügyi problémákkal küzdő Európa miatt kudarcra van ítélve.