„A repüléstilalmi zóna bevezetésére vonatkozó döntés (…) az ukrajnai válság idején fokozná a feszültséget, mivel közvetlen konfliktussal fenyegetne a NATO-tagállamok és Oroszország között” – áll a cikkben.

Egyetlen döntés, és kitörhet a NATO–Oroszország-háború Fotó: Herrera Carcedo / Anadolu via AFP / Herrera Carcedo / Anadolu via AFP

NATO–Oroszország-eszkaláció

A lap szakértőkre hivatkozva megjegyzi:

az eszkaláció akár háborúvá is fajulhat.

A lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorski a drónincidens kapcsán – amelynek állítólagos orosz eredetét nem támasztották alá bizonyítékokkal – felvetette, hogy érdemes lenne megfontolni a repüléstilalmi zóna bevezetését Ukrajna felett. Ugyanakkor hozzátette: Varsó csak szövetségeseivel együtt hozhatna ilyen döntést.

Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, Dmitrij Medvegyev provokatívnak nevezte az ötletet.

Kijev korábban arra kérte a nyugati országokat, hogy területükről lőjék le az Ukrajnát támadó rakétákat. A France Presse 2024 júniusának végén arról számolt be, hogy Ukrajna nyomást gyakorol európai szövetségeseire: telepítsenek légvédelmi rendszereket Lengyelországban és Romániában, hogy a nyugat-ukrajnai térségben repüléstilalmi zónát hozzanak létre – írja a RIA.