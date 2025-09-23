A NATO világháborús üzenetet küldött Oroszországnak

A közleményben az esetet „veszélyes és felelőtlen lépésnek” nevezték, amely könnyen félreértésekhez, sőt emberéleteket veszélyeztető helyzethez vezethet. A szövetség leszögezte: Oroszországnak fel kell hagynia az ilyen akciókkal.

A NATO ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is határozottan reagál majd a hasonló provokációkra. „Oroszországnak világosan látnia kell, hogy a NATO minden szükséges eszközt – katonai és nem katonai lépéseket egyaránt – bevet a saját védelmében és az elrettentés érdekében” – fogalmaztak.

A szövetséges országok egyúttal megerősítették: Ukrajnát továbbra is támogatják, mert biztonsága a NATO biztonságához is szorosan kapcsolódik.

Ez már a második alkalom két héten belül, hogy a NATO a 4. cikkely alapján összeült: szeptember 10-én a lengyel légteret ért orosz dróntámadás miatt hívtak össze rendkívüli ülést. Az elmúlt hetekben több tagállam – köztük Finnország, Lettország, Litvánia, Norvégia és Románia – is hasonló légsértést jelentett.

Az orosz védelmi minisztérium viszont visszautasította a vádakat. Moszkva szerint a MiG–31-esek a tervezett útvonalon, Kareliából Kalinyingrádba repültek, és nem lépték át más ország légterét - írja a Lenta.