Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kész, ennyi volt: Trump véget vetett az orosz-ukrán háborúnak – és a győztest is kihirdették

Oroszország

Itt a vége, fuss el véle? Ukrajna bukása magával ránthatja a NATO-t

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrajnai vereség a NATO összeomlásához vezethet – állította Scott Ritter, az amerikai tengerészgyalogság egykori hírszerző tisztje.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OroszországUkrajnaNATOMark Rutte

Ritter a NATO főtitkára, Mark Rutte javaslatát kommentálta, miszerint a „hajlandó országok koalíciója” katonákat küldhetne Ukrajnába a tűzszünet után. A szakértő szerint a szövetségnek nincsenek meg a szükséges erőforrásai sem a katonák küldésére, sem pedig arra, hogy alkalmazkodjon a jelenlegi helyzethez.

nato
Összeomolhat a NATO?
Fotó: NurPhoto via Getty Images/Ukrinform/Danylo Antoniuk

NATO-vereség

Ez csupán Rutte fantáziája, miközben szemléli a NATO összeomlását. Komolyan mondom, ennek vége. Az a stratégiai vereség, amit Oroszországtól elszenvednek, az utolsó szög lesz a koporsóban

– jelentette ki Ritter.

Korábban Tuomas Malinen finn professzor is előrejelezte egy lehetséges NATO–Oroszország-háború kimenetelét. Véleménye szerint a szövetség elkerülhetetlen vereség előtt áll, ezért 

éppen a NATO lenne az első, amely bevetné a nukleáris fegyvereket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!