Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
iraki migráns

Elképesztő: kiskorú lányt lökött a vonat alá az iraki migráns, mégsem vitték börtönbe

40 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szörnyű tragédia rázta meg Németországot: egy 16 éves ukrán kislányt lökött a vonat elé egy bevándorló a friedlandi vasútállomáson, a lány a helyszínen szörnyethalt. Az iraki gyanúsítottat a német hatóságoknak hónapokkal ezelőtt ki kellett volna toloncolniuk az országból, ám ez nem történt meg – sőt, még börtönbe sem került.
Link másolása
Vágólapra másolva!
iraki migránsnémet rendőrségNémetországbevándorlógyilkosság

A német precizitás már a múlté – legalábbis erre lehet következtetni sok mindenből, ami az elmúlt évtizedben Németországban folyik.

A woman walks with an umbrella on the platform of Hackerbruecke Station during rainfall in Munich, Bavaria, Germany, on August 28, 2025. The red DB S-Bahn train operates at the station, connecting Munich's public transport network. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP), német vasút
A német rendőrség kezdetben vasúti balesetként kezelte Liana meggyilkolását
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Még augusztus elején történt az a szörnyű eset, aminek a pontos részleteire most derült fény. 

Augusztus 11-én Friedland vasútállomásán a 16 éves ukrán lányt, Lianát egy iraki származású férfi a vonat elé lökött. A kiskorú tinédzser azonnal életét vesztette a helyszínen. Mint most kiderült, a gyilkosság napján a rendőrök kétszer is találkoztak a migránssal, de mind a kétszer szabadon engedték. Először, amikor az erősen ittas férfi az állomáson maga vezette a rendőröket a lány holttestéhez, nem vették őrizetbe. Aznap késő este azonban ismét intézkedni kellett vele szemben, mert randalírozott egy menekültszálláson – írja a Magyar Nemzet.

Újra előtérbe került a németeknél a bevándorlás

A hatóságok csak később ismerték el, hogy szándékos emberölés történt, korábban csupán vasúti balesetről beszéltek. Mint kiderült, a 31 éves illegális bevándorlót már hónapokkal korábban ki kellett volna toloncolni az országból, ám ez elmaradt. Azonban most sem csukták börtönbe az iraki migránst, hanem pszichiátriai intézetbe került, mert korábban skizofréniát állapítottak meg nála. A súlyos mulasztások sorozata nyilvános felháborodást váltott ki Németországban, ahol újra előtérbe került a bevándorlás, a közbiztonság és az állami felelősség kérdése. Az egyik német lapnak az édesanyja is megszólalt.

„Liana a jövőnek élt. Nem lehet szó öngyilkosságról vagy véletlen balesetről. Az, amit vele tettek, tudatos bűncselekmény volt” – állította a teljesen összetört gyászoló anya, aki szerint lánya halála megelőzhető lett volna, ha a hatóságok időben lépnek, és a vasútállomáson megfelelő kamerás megfigyelés működik. A gyászoló család úgy érzi, a rendőrség az első napokban el akarta bagatellizálni az ügyet, és nem tekintette azt gyilkosságnak. Németországban sajnos már mindennaposak az ilyen vagy az ehhez hasonló migránsbűncselekmények.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!