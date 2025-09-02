Elképesztő: kiskorú lányt lökött a vonat alá az iraki migráns, mégsem vitték börtönbe

A német precizitás már a múlté – legalábbis erre lehet következtetni sok mindenből, ami az elmúlt évtizedben Németországban folyik.

A német rendőrség kezdetben vasúti balesetként kezelte Liana meggyilkolását

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Még augusztus elején történt az a szörnyű eset, aminek a pontos részleteire most derült fény.

Augusztus 11-én Friedland vasútállomásán a 16 éves ukrán lányt, Lianát egy iraki származású férfi a vonat elé lökött. A kiskorú tinédzser azonnal életét vesztette a helyszínen. Mint most kiderült, a gyilkosság napján a rendőrök kétszer is találkoztak a migránssal, de mind a kétszer szabadon engedték. Először, amikor az erősen ittas férfi az állomáson maga vezette a rendőröket a lány holttestéhez, nem vették őrizetbe. Aznap késő este azonban ismét intézkedni kellett vele szemben, mert randalírozott egy menekültszálláson – írja a Magyar Nemzet.

Újra előtérbe került a németeknél a bevándorlás

A hatóságok csak később ismerték el, hogy szándékos emberölés történt, korábban csupán vasúti balesetről beszéltek. Mint kiderült, a 31 éves illegális bevándorlót már hónapokkal korábban ki kellett volna toloncolni az országból, ám ez elmaradt. Azonban most sem csukták börtönbe az iraki migránst, hanem pszichiátriai intézetbe került, mert korábban skizofréniát állapítottak meg nála. A súlyos mulasztások sorozata nyilvános felháborodást váltott ki Németországban, ahol újra előtérbe került a bevándorlás, a közbiztonság és az állami felelősség kérdése. Az egyik német lapnak az édesanyja is megszólalt.

„Liana a jövőnek élt. Nem lehet szó öngyilkosságról vagy véletlen balesetről. Az, amit vele tettek, tudatos bűncselekmény volt” – állította a teljesen összetört gyászoló anya, aki szerint lánya halála megelőzhető lett volna, ha a hatóságok időben lépnek, és a vasútállomáson megfelelő kamerás megfigyelés működik. A gyászoló család úgy érzi, a rendőrség az első napokban el akarta bagatellizálni az ügyet, és nem tekintette azt gyilkosságnak. Németországban sajnos már mindennaposak az ilyen vagy az ehhez hasonló migránsbűncselekmények.