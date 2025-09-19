Példátlan kórházi botrány: nemi erőszakkal vádolt orvosok is dolgozhatnak

Egy friss kutatás rávilágított: a 2023–24-es időszakban szexuális visszaélések miatt fegyelmi eljárás elé állított orvosok több mint harmada csak rövid felfüggesztést kapott. Ahelyett, hogy végleg eltiltották volna őket a pályától, sokan visszatérhettek a brit egészségügy rendszerébe, akiket nemi erőszakkal vádoltak.

Nemi erőszakkal vádolt orvosok tömegei dolgoznak a brit egészségügyben (illusztráció) Fotó: RDNE Stock project/Pexels

Enyhe szankciók nemi erőszak és zaklatás ügyében

A General Medical Council (GMC) több esetben is kénytelen volt bíróságon megtámadni a Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) döntéseit. Egy orvost például nemi erőszak vádja után csak 12 hónapra tiltottak el, egy másik pedig páciense melleinek megérintése után sem kapott megfelelő büntetést. Egy sebész, aki több mint tíz évig zaklatta női kollégáit, szintén visszatérhetett dolgozni, áldozatai szerint ez teljes kudarc.

A General Medical Council az Egyesült Királyság orvosait szabályozó hatóság, amely az orvosi etikai és szakmai normák betartását felügyeli. A Medical Practitioners Tribunal Service független bíróságként működik, amely eldönti, hogy az orvosok alkalmasak-e a hivatás gyakorlására, és milyen szankciót kapjanak. A Working Party on Sexual Misconduct in Surgery egy szakszervezet, amely a sebészeti szakmában előforduló szexuális visszaélések feltárásáért és megelőzéséért dolgozik. A National Health Service az Egyesült Királyság állami egészségügyi rendszere, amely a lakosság döntő többségének egészségügyi ellátását biztosítja.

Rendszerszintű problémák a brit egészségügyben

Az Independent adatai szerint 2018 és 2024 között 248 orvos ellen merült fel hasonló vád, ám engedélyüket nem függesztették fel. A WPSMS szakértői hangsúlyozták: a jelenlegi rendszer nem védi sem a betegeket, sem a munkatársakat. Amíg nincs reform, a hatalmi helyzetben lévő elkövetők büntetlenül folytathatják. Az áldozatok sokszor úgy érzik, hogy cserben hagyta őket a rendszer, és emiatt mások sem mernek panaszt tenni.