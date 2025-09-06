A saját tanára erőszakolta meg az ötéves kislányt

Hírlevél

Döbbenetes eset történt! A gyermek szüleinek elmondta, hogy nemi erőszak történt vele szemben, amikor az iskolában a tanárával egyedül maradt. Az eset hatalmas felháborodást keltett a helyi közösségben.
Az indiai Madhja Prades államban letartóztattak egy pedagógust, miután egy ötéves kislány ellene vallott. A kislány nemi erőszakkal vádolta meg a tanárát. A szülők azonnal a rendőrséghez fordultak, a gyermeket orvosi vizsgálatra vitték, ahol hivatalosan is megerősítették kiskorú elleni szexuális zaklatás tényét – írja a Bhasker English.

Nemi erőszakkal vádolják a tanárt

A rémséges esetre akkor derült fény, mikor a kislány csütörtökön az iskola után hazament, és családja észrevette, hogy egész éjjel sír. Másnap mondta el, hogy mi történt vele, ekkor fordultak a rendőrséghez. 

Megerőszakoltak és megkéseltek egy mentálisan beteg lányt Magyarországon.

A hatóságok közölték, hogy az iskolában voltak biztonsági kamerák, azok régóta nem működtek. A szülők szerint ez megkönnyítette a nemi erőszak elkövetését, és a vezetőség hanyagságát is felelőssé teszik.

Az eset nyomán több nő és a gyermek családja a rendőrség épülete elé vonult, követelve, hogy adják ki nekik a tanárt. A feldühödött tömeget végül a rendőrök tudták csak meggyőzni arról, hogy oszoljanak fel.

A pedagógust őrizetbe vették, és eljárás is indult ellene A rendőrség megerősítette, hogy a nyomozás jelenleg is zajlik, és az ügy kiemelt figyelmet kap.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

