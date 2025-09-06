A saját tanára erőszakolta meg az ötéves kislányt

Az indiai Madhja Prades államban letartóztattak egy pedagógust, miután egy ötéves kislány ellene vallott. A kislány nemi erőszakkal vádolta meg a tanárát. A szülők azonnal a rendőrséghez fordultak, a gyermeket orvosi vizsgálatra vitték, ahol hivatalosan is megerősítették kiskorú elleni szexuális zaklatás tényét – írja a Bhasker English.

Öt éves kislány elleni nemi erőszakkal vádolnak egy tanárt Indiában (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Nemi erőszakkal vádolják a tanárt

A rémséges esetre akkor derült fény, mikor a kislány csütörtökön az iskola után hazament, és családja észrevette, hogy egész éjjel sír. Másnap mondta el, hogy mi történt vele, ekkor fordultak a rendőrséghez.

A hatóságok közölték, hogy az iskolában voltak biztonsági kamerák, azok régóta nem működtek. A szülők szerint ez megkönnyítette a nemi erőszak elkövetését, és a vezetőség hanyagságát is felelőssé teszik.

Az eset nyomán több nő és a gyermek családja a rendőrség épülete elé vonult, követelve, hogy adják ki nekik a tanárt. A feldühödött tömeget végül a rendőrök tudták csak meggyőzni arról, hogy oszoljanak fel.

A pedagógust őrizetbe vették, és eljárás is indult ellene A rendőrség megerősítette, hogy a nyomozás jelenleg is zajlik, és az ügy kiemelt figyelmet kap.