A saját tanára erőszakolta meg az ötéves kislányt

Az indiai Madhja Prades államban letartóztattak egy pedagógust, miután egy ötéves kislány ellene vallott. A kislány nemi erőszakkal vádolta meg a tanárát. A szülők azonnal a rendőrséghez fordultak, a gyermeket orvosi vizsgálatra vitték, ahol hivatalosan is megerősítették kiskorú elleni szexuális zaklatás tényét – írja a Bhasker English.
A rémséges esetre akkor derült fény, mikor a kislány csütörtökön az iskola után hazament, és családja észrevette, hogy egész éjjel sír. Másnap mondta el, hogy mi történt vele, ekkor fordultak a rendőrséghez.
A hatóságok közölték, hogy az iskolában voltak biztonsági kamerák, azok régóta nem működtek. A szülők szerint ez megkönnyítette a nemi erőszak elkövetését, és a vezetőség hanyagságát is felelőssé teszik.
Az eset nyomán több nő és a gyermek családja a rendőrség épülete elé vonult, követelve, hogy adják ki nekik a tanárt. A feldühödött tömeget végül a rendőrök tudták csak meggyőzni arról, hogy oszoljanak fel.
A pedagógust őrizetbe vették, és eljárás is indult ellene A rendőrség megerősítette, hogy a nyomozás jelenleg is zajlik, és az ügy kiemelt figyelmet kap.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.