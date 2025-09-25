Botrány: Szlovénia döbbenetes döntést hozott Netanjahu kapcsán

A szlovénok kitiltották az országból Netanjahut. A döntés a korábbi intézkedések folytatása: korábban már két radikális izraeli minisztert, Itamar Ben-Gvirt és Bezalel Smotrichet tiltották ki az országból. A szlovén hatóságok azzal vádolták a politikusokat, hogy nyilvánosan támogatták az illegális izraeli telepek terjeszkedését a Jordán folyó nyugati partján, valamint a palesztinok kényszerkitelepítését.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök

Fotó: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto/AFP

Kitiltották Netanjahut

A szlovén külügyminisztérium államtitkára, Neva Grašič azzal indokolta Netanjahu kitiltását, hogy az izraeli miniszterelnök ellen jelenleg jogi eljárás folyik háborús bűncselekmények és emberiség elleni bűntettek vádjával.

Korábban arról is beszámoltak, hogy Netanjahu megtagadta Emmanuel Macron francia elnök belépését Izraelbe, miután a francia államfő hivatalosan elismerte a Palesztin Államot.