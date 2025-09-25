Hírlevél

Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

Netanjahu

Botrány: Szlovénia döbbenetes döntést hozott Netanjahu kapcsán

19 perce
Szlovénia kitiltotta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt az országból – jelentette a 24UR televíziós csatorna.
A szlovénok kitiltották az országból Netanjahut. A döntés a korábbi intézkedések folytatása: korábban már két radikális izraeli minisztert, Itamar Ben-Gvirt és Bezalel Smotrichet tiltották ki az országból. A szlovén hatóságok azzal vádolták a politikusokat, hogy nyilvánosan támogatták az illegális izraeli telepek terjeszkedését a Jordán folyó nyugati partján, valamint a palesztinok kényszerkitelepítését.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök
Fotó: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto/AFP

Kitiltották Netanjahut

A szlovén külügyminisztérium államtitkára, Neva Grašič azzal indokolta Netanjahu kitiltását, hogy az izraeli miniszterelnök ellen jelenleg jogi eljárás folyik háborús bűncselekmények és emberiség elleni bűntettek vádjával.

Korábban arról is beszámoltak, hogy Netanjahu megtagadta Emmanuel Macron francia elnök belépését Izraelbe, miután a francia államfő hivatalosan elismerte a Palesztin Államot.

 

