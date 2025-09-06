Elképesztő fejlődés: akár műtét nélkül gyógyíthatják a veszélyes agyi betegségeket

Egy friss tanulmány szerint az ultrahangos „sisak” akár a mélyagyi stimulációt is kiválthatja, amely eddig invazív beavatkozással járt. A készülék tehát áttörést jelenthet a neurológiai kezelés területén: reményt adhat Parkinson-kór, Alzheimer-kór, depresszió, Tourette-szindróma, krónikus fájdalom és függőségek esetén is.

Nem kézrátétellel, hanem egy modern, ultrahangos sisakkal zajlik majd a neurológiai kezelés (illusztráció)

Fotó: Ivan Samkov/pexels / Ivan Samkov/pexels

Neurológiai kezelés műtét nélkül: így működik az ultrahangos sisak

Az ultrahangos sisak különlegessége, hogy az agy ezerszer kisebb területeit képes elérni, mint a hagyományos ultrahang. A kutatás szerint harmincszor pontosabb, mint minden korábbi próbálkozás, és MRI-berendezésben alkalmazható.

A fejlesztők hét önkéntesen próbálták ki az eszközt, az ultrahanghullámokat pedig a látásért felelős rizsszemnyi régióra, az oldalsó geniculatus magra irányították. Az eljárás tartós változásokat idézett elő a látókéregben, mérsékelve annak aktivitását, ami a Parkinson-betegeknél akár a remegések eltűnését is jelentheti.

A független szakértők mérföldkőnek nevezték a kutatás eredményét. A sisak megalkotása több mint tíz évig tartott, Oxford és a University College London tudósainak közös munkájával.

A hosszú távú cél, hogy a rendszerből egy olyan, akár otthon is használható, nem invazív klinikai eszköz szülessen, amely forradalmasíthatja a neurológiai kezeléseket és alapjaiban változtathatja meg az agy betegségeinek terápiáját – olvasható a The Guardian oldalán.