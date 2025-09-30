Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

Keith Urban

19 év szerelem után külön utak – a sztárpár meséje új fejezethez érkezett

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywood egyik legnagyobb álompárja széthullott. Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után különváltak. A színésznő minden erejével próbálta megmenteni a kapcsolatot, de végül ő sem tudta megállítani az elkerülhetetlent.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Keith Urbansztárszínésznőcsalád

Egy bennfentes szerint Nicole Kidman nem akarta ezt a véget, és hosszú hónapokig küzdött a férjéért. „Harcolt a házasságáért, nem akarta, hogy így érjen véget” – árulta el a forrás.

(FILE) Nicole Kidman and Keith Urban split after 19 years of marriage on Monday, September 29, 2025. LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - FEBRUARY 10: Australian-American actress and producer Nicole Kidman and husband/Australian-American country music singer, guitarist, and songwriter Keith Urban arrive at the 55th Annual GRAMMY Awards held at Staples Center on February 10, 2013 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Nicole Kidman 19 év után elveszítette házasságát Keith Urbannal – a színésznő állítólag kétségbeesetten harcolt a kapcsolatért.
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A pár 2006-ban házasodott össze, két lányuk született: Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14). A hírek szerint a színésznő húga, Antonia és az egész Kidman-család most mellette áll, és igyekszik támogatni a sztárt élete egyik legnehezebb időszakában – írja a People.

Alig néhány hónappal ezelőtt Nicole még közös fotót posztolt a 19. házassági évfordulójukról, szívhez szóló üzenettel: „Boldog évfordulót, baby” – írta Urbannek. Decemberben még arról mesélt a People magazinnak, mennyire szereti, hogy férje időről időre meglepi őt romantikus randevúkkal.

Most azonban kiderült: ez csak a kirakat volt. Míg Nicole Kidman Londonban forgatta a Practical Magic 2-t, addig Urban a turnéján járta a világot. A távolság, a folyamatos különlét végül darabokra törte a kapcsolatot.

Nicole Kidman számára ez a szakítás nemcsak egy házasság vége, hanem egy illúzió elvesztése is. Hollywood egyik legstabilabbnak hitt szerelme omlott össze, és úgy tűnik, még a világsztár ereje sem volt elég ahhoz, hogy megmentse.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!