19 év szerelem után külön utak – a sztárpár meséje új fejezethez érkezett

Egy bennfentes szerint Nicole Kidman nem akarta ezt a véget, és hosszú hónapokig küzdött a férjéért. „Harcolt a házasságáért, nem akarta, hogy így érjen véget” – árulta el a forrás.

Nicole Kidman 19 év után elveszítette házasságát Keith Urbannal – a színésznő állítólag kétségbeesetten harcolt a kapcsolatért.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A pár 2006-ban házasodott össze, két lányuk született: Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14). A hírek szerint a színésznő húga, Antonia és az egész Kidman-család most mellette áll, és igyekszik támogatni a sztárt élete egyik legnehezebb időszakában – írja a People.

Alig néhány hónappal ezelőtt Nicole még közös fotót posztolt a 19. házassági évfordulójukról, szívhez szóló üzenettel: „Boldog évfordulót, baby” – írta Urbannek. Decemberben még arról mesélt a People magazinnak, mennyire szereti, hogy férje időről időre meglepi őt romantikus randevúkkal.

Most azonban kiderült: ez csak a kirakat volt. Míg Nicole Kidman Londonban forgatta a Practical Magic 2-t, addig Urban a turnéján járta a világot. A távolság, a folyamatos különlét végül darabokra törte a kapcsolatot.

Nicole Kidman számára ez a szakítás nemcsak egy házasság vége, hanem egy illúzió elvesztése is. Hollywood egyik legstabilabbnak hitt szerelme omlott össze, és úgy tűnik, még a világsztár ereje sem volt elég ahhoz, hogy megmentse.