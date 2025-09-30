19 év szerelem után külön utak – a sztárpár meséje új fejezethez érkezett

Egy bennfentes szerint Nicole Kidman nem akarta ezt a véget, és hosszú hónapokig küzdött a férjéért. „Harcolt a házasságáért, nem akarta, hogy így érjen véget” – árulta el a forrás.
A pár 2006-ban házasodott össze, két lányuk született: Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14). A hírek szerint a színésznő húga, Antonia és az egész Kidman-család most mellette áll, és igyekszik támogatni a sztárt élete egyik legnehezebb időszakában – írja a People.
Alig néhány hónappal ezelőtt Nicole még közös fotót posztolt a 19. házassági évfordulójukról, szívhez szóló üzenettel: „Boldog évfordulót, baby” – írta Urbannek. Decemberben még arról mesélt a People magazinnak, mennyire szereti, hogy férje időről időre meglepi őt romantikus randevúkkal.
Nicole Kidman számára ez a szakítás nemcsak egy házasság vége, hanem egy illúzió elvesztése is. Hollywood egyik legstabilabbnak hitt szerelme omlott össze, és úgy tűnik, még a világsztár ereje sem volt elég ahhoz, hogy megmentse.