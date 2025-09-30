Válik Nicole Kidman

Nicole Kidman és férje, Keith Urban közel 20 év házasság után elválik – írja a BBC.

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után a válás mellett döntött Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A sztárpár kapcsolata 2006 júniusában kezdődött, két gyermekük van, a 17 éves Sunday Rose és a 14 éves Faith Margaret.

Nicole Kidman és Keith Urban voltak Hollywood álompárja

Az Oscar-díjas színésznő és a négyszeres Grammy-díjas countryénekes évekig Hollywood egyik legsikeresebb álompárjának számított. Bár a TMZ szerint már a nyáron külön éltek, a hírek szerint Nicole Kidman nem szerette volna a különválást.

A kapcsolat egyik legnagyobb próbatétele Keith drog- és alkoholfüggősége volt. Felesége és barátai unszolására bevonult a rehabra, később a zenész úgy nyilatkozott, hogy ez a közbelépés mentette meg az életét.

Idén nyáron még együtt látták őket egy FIFA Club World Cup mérkőzésen Nashville-ben, valamint májusban is közösen jelentek meg a Country Music Awards gálán.

Nicole Kidman számára ez már a második nagy házasság vége lehet. Korábban Tom Cruise felesége volt több mint egy évtizeden át, két közös gyermeket neveltek, mielőtt 2001-ben elváltak.