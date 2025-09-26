Véres baleset áldozata lett a világhírű színésznő

Az egykori Hollyoaks-sztár maga osztotta meg a véres felvételeket Instagramján, ahol jól látszott, ahogy vér csorog az álláról. „Tipikus futópados baki… fájt, nagyon fájt” – írta a posztban Nikki Sanderson, hozzátéve, hogy egyenes út vezetett a kórházba, ahol az orvosok összehúzó sebtapasszal zárták össze az állát – írja a The Sun.

Nikki Sanderson futópad-balesetben sérült meg súlyosan – állát ragasztani kellett, több helyen bőrt vesztett

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

Nikki Sanderson szerencsére nem tört össze teljesen

Bár a rajongók döbbenten kommentelték a sokkoló balesetet, párja, Anthony Quinlan viccel próbálta oldani a helyzetet: „Nagyon vicces, de közben utálom látni, hogy szenvedsz. És a futópad legalább jól van?” – írta tréfásan. Színészkollégái sem bírták szó nélkül: Jessica Fox egyszerűen csak annyit írt: „Haver…”, míg Lucy Jo Hudson a sokktól csak ennyit tudott reagálni: „Basszus Nikki!”

Hollyoaks' Nikki Sanderson rushed to hospital after smashing face on treadmillhttps://t.co/a8DXOovMpl pic.twitter.com/fD5Su6QPRC — Daily Star (@dailystar) September 26, 2025

Nikki, aki néhány hete még bikiniben villantotta meg kidolgozott alakját, ma már inkább sebtapaszokkal borított testtel látható. A sztár nemrégiben hagyta ott 12 év után a Hollyoaks sorozatot, ahol Maxine Minniver szerepében tündökölt – most azonban a reflektorfény helyett a sürgősségin találta magát.