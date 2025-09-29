A cikk szerzője, Anatolij Dokucsajev nyugalmazott ezredes emlékeztetett: a Szovjetunió összeomlása után a Novaja Zemlja szigetén található kísérleti telep maradt az orosz hadsereg egyetlen nukleáris gyakorlótere. Mint írta, itt már 35 éve nem hajtottak végre tényleges atomrobbantásokat – leszámítva a szubkritikus teszteket, amelyek során a tölteteket csak részben vizsgálják.
„A poligon szakemberei azonban bármelyik pillanatban képesek újrakezdeni a teljes körű kísérleteket, ha ez szükséges az ország biztonságának megőrzéséhez” – hangsúlyozta a szerző.
Felidézte, hogy 2023 novemberében Oroszország – válaszul az Egyesült Államok lépéseire – visszavonta a teljes körű atomcsend-egyezmény ratifikációját. Ugyanakkor, tette hozzá, Moszkva „jóhiszeműen továbbra is betartja a szerződés előírásait”.
A hetilap külön kitért arra, hogy a Novaja Zemlja-i telepen a sugárzás szintje nem haladja meg a világ nagy ipari városainak értékeit – például Moszkváét sem.
Kapcsolódó előzmények:
2024 májusában Alekszej Leonkov katonai szakértő az Izvesztyijának azt mondta: Oroszország atomfegyvert csak akkor vetne be, ha egzisztenciális fenyegetéssel nézne szembe.
2023 februárjában Vjacseszlav Szolovjov, az Orosz Föderációs Nukleáris Központ – azaz a teljes nevén Vszeszövetségi Kísérleti Fizikai Kutatóintézet – tudományos vezetője kijelentette: ha megvan a politikai akarat, szervezete kész újjáéleszteni az atomkísérleteket a Novaja Zemlja-i telepen.