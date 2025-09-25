Nukleáris csapást indítana az USA

A 2024 YR4-et 2024-ben fedezték fel. Kezdetben három százalék esélyt adtak annak, hogy a Földnek ütközzön, de ezt a forgatókönyvet később kizárták. A tudósok azonban továbbra is számolnak azzal, hogy négy százalék eséllyel 2032 végén a Holdnak csapódhat, ezért nukleáris csapást fontolgatnak.

Az USA nukleáris fegyver bevetését fontolgatja.

Fotó: Unsplash

Nukleáris csapás az aszteroida ellen

A lehetséges megelőző intézkedések közé több opció tartozik. Az első: az aszteroida pályájának módosítása, amely így biztosan elkerülheti az ütközést. Ez azonban kockázattal jár, mert a szakértők nem ismerik pontosan az objektum tömegét, így a Hold helyett véletlenül a Föld felé is irányíthatják.

Egy másik lehetőség az aszteroida nukleáris robbantással történő megsemmisítése. A tanulmány szerint ehhez egy 1 megatonnás robbanóerőjű bomba elegendő, amelyet biztonságos magasságban a felszín fölött lehet felrobbantani.

A tudósok azt javasolják, hogy a végső döntést 2028-ban hozzák meg, amikor az aszteroida újra közel kerül a Földhöz, így pontosabban felmérhetők a jellemzői.

