Ez volt a világ első nukleáris katasztrófája, amit évtizedekig titkoltak előlünk

Rendkívüli

32 perce
Egy pokoli robbanás örökre beírta magát a történelem legsötétebb lapjaira: ez a kistimi katasztrófa. Ez a tragikus esemény volt az első nagy nukleáris katasztrófa a világon és a Szovjetunió szívében, amely pontosan 69 éve történt. A nukleáris balesetet, mely rengeteg radioaktív anyagot engedett szabadon, évtizedekig sikerült eltitkolni a külvilág elől. A sugárzás és a radioaktív szennyezés következményei azonban máig kísértik az érintett térséget és az emberiség történetét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nukleáris fenyegetésatomkatasztrófanukleáris programatomprogramhidegháború

1957. szeptember 29-én a Szovjetunióban, a Majak plutóniumtermelő üzemben történt a világon az első nukleáris katasztrófa. A létesítményt a szovjet atomprogram részeként hozták létre, titkos zárt városban, Cseljabinszk-40 néven. A balesetet a közeli Kistim település után kistimi katasztrófaként emlegetik, mivel a város szerepelt a nyilvános térképeken.

nukleáris katasztrófa, Kistim-tragédia, Kyshtym disaster, Kistimtragédia, Kyshtymdisaster, 1957. szeptember 29. KYSHTYM, RUSSIA - AUGUST 9, 2013. Monument with the inscription in Russia "To participants of liquidation of consequences of radiation accident Kyshtym-57" on August 9, 2013
A kistimi nukleáris katasztrófa emlékműve Oroszországban
Fotó: Shutterstock/Synthetic Messiah

Az első nukleáris katasztrófa a világon és a Szovjetunióban

Míg Csernobil és Fukusima tragédiája az egész világ számára ismert, a legelső nagy atomkatasztrófa szinte teljesen feledésbe merült. A majaki, más néven kistimi katasztrófáról alig tudott bárki is, mert a szovjet hatóságok gondosan eltitkolták. A kistimi katasztrófa a történelem egyik legsúlyosabb nukleáris balesete volt, amely a Szovjetunió atomprogramjának részeként működő Majak üzemben következett be. A nukleáris katasztrófa több tízezer ember életét és egészségét tette kockára, miközben a világ évtizedekig semmit sem tudhatott róla.

Kistim-tragédia, Kyshtym disaster, Kistimtragédia, Kyshtymdisaster, 1957. szeptember 29.
„Belépni és behajtani tilos” – figyelmeztető tábla a Majak nukleáris újrafeldolgozó üzemnél, Cseljabinszk környékén
Fotó: Shutterstock/Kiselev Alexey

A kistimi katasztrófát egy föld alatti tartály meghibásodott hűtőrendszerének meg nem javítása okozta, amelyben folyékony reaktorhulladékot tároltak. A tartály tartalma több mint egy éven át egyre forróbbá vált a radioaktív bomlás következtében, és 1957. szeptember 29-re elérte a kb. 350 °C hőmérsékletet, amikor a tartály legalább 70 tonna TNT erejének megfelelő robbanással felrobbant. A robbanás letépte a tartály egy méter vastag betonfedelet, és radioaktív csóvát lökött a levegőbe, amely nagy mennyiségű, hosszú felezési idejű cézium-137-et és stroncium-90-et tartalmazott.

A kistimi nukleáris katasztrófa során nagyjából a csernobili baleset során kiszabadult radioaktív anyag mennyiségének körülbelül kétötöde került a környezetbe.

Kistim-tragédia, Kyshtym disaster, Kistimtragédia, Kyshtymdisaster, 1957. szeptember 29.
A Kelet-Urali Radioaktív Sáv (EURT) térképe: a kistimi nukleáris katasztrófa által szennyezett terület.
Fotó: Wikimedia Commons

A radioaktív felhő több száz mérföldet sodródott, főként északkelet felé, egy olyan régión át, ahol százezrek éltek, de a hatóságok lassan rendelték el az evakuálást. A következő hónapokban a környék kórházai megteltek sugárbetegségtől szenvedő betegekkel – olvasható az Environmentandsociety.org oldalán.

A katasztrófa következtében több mint húsz falut evakuáltak, tízezreket kitelepítettek, és a lakosságot szétszórták. A falvakban a parasztokat kényszerítették, hogy eltemessék a termést, puszta kézzel és mezítláb dolgozva – így váltak a gyerekek a világ első „nukleáris likvidátoraivá”.

A sugárzás hatására sokan megbetegedtek, több százan haltak meg, és az atomerőmű dolgozóinak tízezrei kaptak sugárdózist – írja a Soviethistory.edu.

A Szovjetunió a Hidegháború idején igyekezett eltitkolni az első nukleáris katasztrófa részleteit. Külföldön csak évtizedekkel később, emigráns tudósok beszámolóiból derült ki a valóság. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a balesetet a nemzetközi nukleáris eseményskála 6. szintjére sorolta – ennél súlyosabb csak a csernobili és a fukusimai nukleáris baleset volt.

A Kistim-tragédia hosszú távon súlyos egészségügyi következményekkel járt: a sugárzás és a szennyezés miatt a térség lakóinak körében megnőtt a rákos megbetegedések és a születési rendellenességek száma. Bár a nukleáris katasztrófa több mint hatvan éve történt, következményei ma is érezhetők. 

A kistimi-tragédia máig az első nukleáris baleset mementójaként él a történelemben.

Figyelmeztető intés a múltból, hogy az atomenergiával csak óvatosan szabad bánni. Továbbá a fegyverkezési verseny, a nyílt és a hidegháborús konfliktusok árát végül nem a kormányok, hanem az egyszerű emberek fizetik meg...

 

 

