Ez volt a világ első nukleáris katasztrófája, amit évtizedekig titkoltak előlünk

1957. szeptember 29-én a Szovjetunióban, a Majak plutóniumtermelő üzemben történt a világon az első nukleáris katasztrófa. A létesítményt a szovjet atomprogram részeként hozták létre, titkos zárt városban, Cseljabinszk-40 néven. A balesetet a közeli Kistim település után kistimi katasztrófaként emlegetik, mivel a város szerepelt a nyilvános térképeken.

A kistimi nukleáris katasztrófa emlékműve Oroszországban

Fotó: Shutterstock/Synthetic Messiah

Az első nukleáris katasztrófa a világon és a Szovjetunióban

Míg Csernobil és Fukusima tragédiája az egész világ számára ismert, a legelső nagy atomkatasztrófa szinte teljesen feledésbe merült. A majaki, más néven kistimi katasztrófáról alig tudott bárki is, mert a szovjet hatóságok gondosan eltitkolták. A kistimi katasztrófa a történelem egyik legsúlyosabb nukleáris balesete volt, amely a Szovjetunió atomprogramjának részeként működő Majak üzemben következett be. A nukleáris katasztrófa több tízezer ember életét és egészségét tette kockára, miközben a világ évtizedekig semmit sem tudhatott róla.

„Belépni és behajtani tilos” – figyelmeztető tábla a Majak nukleáris újrafeldolgozó üzemnél, Cseljabinszk környékén

Fotó: Shutterstock/Kiselev Alexey

A kistimi katasztrófát egy föld alatti tartály meghibásodott hűtőrendszerének meg nem javítása okozta, amelyben folyékony reaktorhulladékot tároltak. A tartály tartalma több mint egy éven át egyre forróbbá vált a radioaktív bomlás következtében, és 1957. szeptember 29-re elérte a kb. 350 °C hőmérsékletet, amikor a tartály legalább 70 tonna TNT erejének megfelelő robbanással felrobbant. A robbanás letépte a tartály egy méter vastag betonfedelet, és radioaktív csóvát lökött a levegőbe, amely nagy mennyiségű, hosszú felezési idejű cézium-137-et és stroncium-90-et tartalmazott.

A kistimi nukleáris katasztrófa során nagyjából a csernobili baleset során kiszabadult radioaktív anyag mennyiségének körülbelül kétötöde került a környezetbe.

A Kelet-Urali Radioaktív Sáv (EURT) térképe: a kistimi nukleáris katasztrófa által szennyezett terület.

Fotó: Wikimedia Commons

A radioaktív felhő több száz mérföldet sodródott, főként északkelet felé, egy olyan régión át, ahol százezrek éltek, de a hatóságok lassan rendelték el az evakuálást. A következő hónapokban a környék kórházai megteltek sugárbetegségtől szenvedő betegekkel – olvasható az Environmentandsociety.org oldalán.

A katasztrófa következtében több mint húsz falut evakuáltak, tízezreket kitelepítettek, és a lakosságot szétszórták. A falvakban a parasztokat kényszerítették, hogy eltemessék a termést, puszta kézzel és mezítláb dolgozva – így váltak a gyerekek a világ első „nukleáris likvidátoraivá”.

A sugárzás hatására sokan megbetegedtek, több százan haltak meg, és az atomerőmű dolgozóinak tízezrei kaptak sugárdózist – írja a Soviethistory.edu.