Nutella logó: egy apró titok, ami évtizedek óta rejtve maradt

A Nutella logó világszerte ismert, mégis az egyik leggyakrabban feltett kérdés: miért fekete az „N”? Az Focus beszámolója szerint még egy német kérdés-válasz portálon is felmerült, hogy a Nutella logó rasszista felhangot hordozhat. Ezt a felvetést azonban több felhasználó is határozottan cáfolta: a Ferrero minden „kinder” termékének első betűje fekete, mert a fekete és piros kontrasztja figyelemfelkeltő, tisztán reklámcélú megoldás.

Nutella logó – a fekete „N” egyszerre reklámfogás és védjegyvédelem eredménye.Illusztráció/Unsplash

Valóban, a Nutella logó színválasztása szorosan összefügg a marketinggel.

A fekete erőt, eleganciát és kifinomultságot sugall, míg a piros energiát, szenvedélyt és étvágyat ébreszt.

De a legfontosabb ok, amiért a Nutella logó első betűje fekete, jogi természetű: a védjegy miatt vált szükségessé.

A Nutella névváltása és védjegye

A Nutella eredetileg „Supercrema” néven futott. Amikor a Ferrero 1964-ben átnevezte a terméket Nutellára, kiderült, hogy egy másik hasonló nevű márka már létezik fekete logóval. Hogy elkerüljék az összetévesztést, a Ferrero a Nutella logó „N” betűjét feketén hagyta, így vált a design egyedivé és védjegyezhetővé. Ez a döntés a mai napig a márka egyik legfontosabb ismertetőjegye.

A Nutella világsikere számokban

Az első Nutella üveg 1964-ben gördült le a gyártósorról, és azóta:

minden 2,5 másodpercben eladnak egy üveget,

a világ mogyorótermésének negyedét Nutella készítésére használják fel,

évente kb. 365 millió kiló Nutella készül, ami megegyezik a New York-i Empire State Building súlyával

