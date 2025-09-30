A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) 20 000 dolláros (6,7 millió forint) nyomravezetői díjat ad annak, aki hiteles információval tud szolgálni arról a férfiról, aki levágta egy oroszlánfóka fejét – írja a New York Post.

Fotó: Unsplash

Nyomravezetői díj jár annak, aki leleplezi az elpusztult állatot meggyalázó férfit

Egy középkorú férfi július végén a kaliforniai Monterey strandon levágta egy már halott oroszlánfóka fejét a tengerparton. A nyári incidens volt a második eset, hogy emberek tengeri emlősök elpusztult testét meggyalázzák.

A NOAA akkor fizeti ki a nyomravezetői díjat, ha az információ polgári bírósági perhez vagy sikeres ítélethez vezet.